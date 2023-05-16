Seçilemeyen bağımsız adaydan ilginç sitem: Siz demediniz mi Elazığ artık sahipsiz değil? - Son Dakika
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Seçilemeyen bağımsız adaydan ilginç sitem: Siz demediniz mi Elazığ artık sahipsiz değil?

16.05.2023 19:18

Elazığ'da aldığı bin 859 oyla girdiği milletvekilliği seçimini kaybeden Muhammet Hacı Güneş, kendisine oy vermeyen Elazığ halkına sitem etti. Seçmenlerinin pusula nedeniyle kendisine oy vermekte zorlandığını da dile getiren Güneş, "Siz demediniz mi Elazığ artık sahipsiz değil? Ben sizden bir şey istemedim, neden bana oy vermediniz? Bir kağıt parçasıdır ya" sözleriyle veryansın etti.

Elazığ'da 'Ben Hacı, geliyorum' sloganıyla 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde bağımsız milletvekili adayı olan Salı Baba Mahalle Muhtarı Muhammet Hacı Güneş, kesin olmayan resmi sonuçlara göre 1859 oy aldı. Sonucu öğrendikten sonra daha önce, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği bir iş yerine gitti. Burada dükkanın önünde oturanlara sitem eden Güneş, "Siz demediniz mi Elazığ artık sahipsiz değil? Ben sizden bir şey istemedim bir oydu sadece, neden bana oy vermediniz? Bir kağıt parçasıdır ya" dedi.

SİYASETE DEVAM MESAJI

Siyaseti bırakmayacağını belirten Muhammet Hacı Güneş, "Halk, 'bize cevap verecek, Ankara'da bizi güler yüzle karşılayacak vekil istiyoruz' dedi. Halkımıza güvendik, aday olduk. Elazığ halkı bize nankörlük etti. Elazığ kaybetti, kendileri bilir. Canları sağ olsun. Bize oy verenleri ödüllendireceğim. İhanet edenler bizi meşgul etmesinler, özel işlerini görmesinler. Ben yine çok çalışacağım, milletvekillerinden fazla çalışacağım" diye konuştu.

"HAKKIMIZ HEBA OLDU"

"Elazığ bizim kıymetimizi bilmedi" diyen Güneş, "Bu işin peşini bırakmayacağım. Fotoğrafsız pusula çıktı. Oylarımız avantaya gitti. Geçersiz oyların çoğu benimdir. Kenar mahallelerde doğru düzgün oy atılmadı. Adam 'ben sana oy vermek istiyorum ama bilmiyorum, gidip mührü birine basıp çıkıyorum' diyor. Böyle bir sistem var mı? Hakkımız heba oldu. Ankara renkli, güler yüzlü bir vekil kazanacaktı. Yine de Elazığ siyasetini bırakmayacağım. Yazıklar olsun diyorum. Bizimle fotoğraf çeken, bizle yatıp kalkanlar, araçlarının kornalarına basanlar, bu ihanetin Allah hesabını sorar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Politika Seçilemeyen bağımsız adaydan ilginç sitem: Siz demediniz mi Elazığ artık sahipsiz değil? - Son Dakika


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