Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Personeliyle Bayramlaştı - Son Dakika
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Politika

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Personeliyle Bayramlaştı

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaştı. Başkan Durbay, tüm personelin bayramını kutlayarak olumsuzluk yaşanmaması için nöbetçi personelin görevlerinin başında olacaklarını belirtti.

14.06.2024 15:53
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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle tatil öncesi son iş gününde bayramlaştı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaştı. Başkan yardımcılarının da katıldığı bayramlaşmada konuşan Başkan Durbay, Şehzadeler Ailesi olarak bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek tüm personelin bayramını kutladı. Başkan Durbay ilçede bir olumsuzluk yaşanmaması adına bayram süresince de nöbetçi personelin görevlerinin başında olduklarını belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Personeliyle Bayramlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Personeliyle Bayramlaştı - Son Dakika
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