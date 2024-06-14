Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Personeliyle Bayramlaştı

Politika

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Kurban Bayramı dolayısıyla belediye personeliyle tatil öncesi son iş gününde bayramlaştı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Kurban Bayramı öncesinde belediye personeliyle bayramlaştı. Başkan yardımcılarının da katıldığı bayramlaşmada konuşan Başkan Durbay, Şehzadeler Ailesi olarak bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşadıklarını ifade ederek tüm personelin bayramını kutladı. Başkan Durbay ilçede bir olumsuzluk yaşanmaması adına bayram süresince de nöbetçi personelin görevlerinin başında olduklarını belirtti. - MANİSA