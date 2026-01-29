AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer: "Sizin evde sular aksa da, Ankara'da su kesintisi var Mansur Bey" - Son Dakika
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer: "Sizin evde sular aksa da, Ankara'da su kesintisi var Mansur Bey"

29.01.2026 18:28
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, sosyal medya üzerinden Mansur Yavaş'a hitaben yaptığı açıklamada, Ankara'daki su kesintilerine dikkat çekerek, belediyecilik sorunlarının farkında olunmadığını vurguladı. Tuncer, Yavaş’ın su kesintileri ile ilgili anlayışını eleştirerek, şehir genelinde hizmet alamayan vatandaşların bu durumdan olumsuz etkilendiğini anımsattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, "Size sular kesik dendiğinde, bunun bir belediyecilik sorunu olduğunu dahi anlayamayacak kadar meseleden uzaksınız. Sizin evde sular aksa da, Ankara'da su kesintisi var Mansur Bey" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Tuncer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Oturduğunuz apartman da, apartmanın daire sayısı da, apartmanın su deposu da Ankaralıları değil sizi ilgilendirir. Ne güzel ne kadar şanslısınız sularınız kesilmiyormuş Mansur Yavaş. Anlaşılıyor ki belediye hizmetinden kesintisiz istifade ediyorsunuz. Fakat her Ankaralı vatandaşımız sizin kadar şanslı değil. Belediyecilik hizmeti alamıyor. Gençlerin haykırdığı gerçeği bir kez daha söyleyelim, belli ki hala farkında değilsiniz" ifadelerini kullandı.

Ankara'da su kesintisi sorununa dikkati çeken Tuncer, "Size sular kesik dendiğinde, bunun bir belediyecilik sorunu olduğunu dahi anlayamayacak kadar meseleden uzaksınız. Sizin evde sular aksa da, Ankara'da su kesintisi var Mansur Bey. Açıklamanıza bakılırsa bunun da sorumlusu apartman yöneticileri galiba. Ey apartman yöneticileri, lütfen Mansur beyden özür dileyiniz. Belli ki su deposu olmayan ve planlı su kesintisi yaşayan apartmanların bir kastı var. Evlerin musluklarından sürekli suların akması için günde en az iki üç saat su kesintisi gerekiyormuş. Bu kadarcık fedakarlık da yapılmıyorsa kabahat da belediyenin olamaz ama değil mi? Bu anlayışa kalırsa o su depolarını dolduracak su da bulunamayacak" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

