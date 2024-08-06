Meclis üyesinden belediye başkanına "Ülkü Ocakları" tehdidi

Politika

Seyhan Belediye Meclisi toplantısında yaşanan tartışmalar üzerine kürsüye çıkan MHP'li Meclis Üyesi Şeyhmus Uçar, Belediye Başkanı Oya Tekin'i hedef alan açıklamalarda bulundu. Uçar, Tekin'i Ülkü Ocakları ile tehdit etti.

"BELEDİYEDE GİRECEK YERİNİZ KALMAZ"

MHP'li Uçar, konuşmasında "Ben burada Milliyetçi Hareket Partisi'ni temsil ediyorum. Bilesiniz bunu. Konuşmalarınıza dikkat edeceksiniz. Tahammül sınırlarımızı aşmayın. Biz buraya da o zaman ocaklarımızı, Ülkü Ocakları'ndaki arkadaşları burada misafir edersek Seyhan Belediyesi'nde girecek yeriniz kalmaz" ifadesini kullandı.

"BURASI DİNGO'NUN AHIRI MI?"

Oya Tekin de "Ne demek Ülkü Ocaklarını getiriyorsun? Kim kimi getirdi de sen getiriyorsun? Burası Dingo'nun ahırı mı? Ülkü Ocakları da bu ülkede yaşayan bizim gençlerimiz, CHP'li gençler de bizim gençlerimiz, AKP'li gençler de bizim gençlerimiz. Ne yapmaya çalışıyorsun? Biz burada konuşuyoruz. Ne demek getirmek? Nereden çıkarabiliyorsun bunu? Hepinizin, hepimizin ailesi o gençler ve bunları kullanıyorsunuz burada. Olacak şey mi? Konuşmaya bakın. Olur mu böyle bir şey? Ne yapıyorsunuz? Aklınızı mı yitirdiniz? 'Birlikteyiz' diyoruz, 'Seyhan'ı birlikte yöneteceğiz' diyoruz. Bana ne diyorsun sen. Konuşmayın artık, yeter. Konuşmayın" diyerek tepki gösterdi.