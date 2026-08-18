Başkan Arıkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğurlu ile görüştü

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Söke İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu'yu ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, Söke'de eğitim alanında yürütülen çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı. Başkan Arıkan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu, öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar ve eğitim kurumlarıyla yerel yönetim arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söke'nin eğitim alanındaki ihtiyaçları ve geleceğe yönelik çalışmaların da görüşüldüğü ziyarette; Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ve Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uğurlu karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.