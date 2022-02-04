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Son Dakika: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mart ayında Türkiye'ye gelecek - Son Dakika

Son Dakika: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mart ayında Türkiye'ye gelecek

04.02.2022 22:15

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın mart ayında Türkiye'ye geleceğini ve Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, A Haber ekranlarında Haktan Uysal, Banu El ve Mahmut Övür'ün sorularını yanıtladı. Gündem ilişkin açıklamalarda bulunan Oktay, Türkiye Ermenistan ilişkilerine de değindi.

PAŞİNYAN ANTALYA'YA GELECEK

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Türkiye'ye geleceğini söyleyen Oktay, "Ermenistan'a Karabağ üzerinden çözümsüzlüğü dayattılar. Karabağ'da işgalin bitmesi bölgede barışın anahtarı oldu. Ermenistan Başbakanı Antalya Diplomasi Forumu'na gelecek." ifadelerini kullandı.

ATATÜRK ANITI'NA SALDIRI

Samsun'daki Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıyla ilgili değerlendirmelerden bulunan Oktay, "Sosyal medyada yapılan paylaşımlara bakarsanız bunun arkasındaki provokatif yapıların kimler olduğunu görürsünüz. Ama şunu unutmasınlar eski Türkiye yok artık. Arzu ettikleri sonucu alamayacakları provokatif eylemlerdir bunlar. Türkiye vesayet odaklarının at koşturacağı bir ülke değil. Muhalefet vesayete umut bağlamak yerine proje üretsin." diye konuştu.

Son Dakika: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mart ayında Türkiye'ye gelecek
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Son dönemde Rusya- Ukrayna kriziyle ilgili de konuşan Oktay, "Ukrayna ev sahipliğimizi kabul etti, Rusya ile görüşüyoruz. Dost ülke olarak birlikte iş yapabilen ülkeler olarak bu işleri çözmek istiyoruz." dedi.

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Son Dakika Politika Son Dakika: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mart ayında Türkiye'ye gelecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, mart ayında Türkiye'ye gelecek - Son Dakika
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