Son dakika haberleri | FUAT OKTAY: AFETLERDE TATİLDE GEZENLER VARKEN BİZ YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ - Son Dakika
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Son dakika haberleri | FUAT OKTAY: AFETLERDE TATİLDE GEZENLER VARKEN BİZ YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ

16.07.2022 22:12

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye Rafting Federasyonu ev sahipliğinde 16-20 Temmuz tarihlerinde Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prixi (Uluslararası Kulüpler Kupası) açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye Rafting Federasyonu ev sahipliğinde 16-20 Temmuz tarihlerinde Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ilk kez düzenlenecek olan Uluslararası Rafting Türkiye Grand Prixi (Uluslararası Kulüpler Kupası) açılışını gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Rafting Federasyonu ve Çekerek Belediyesi işbirliğinde ilçede oluşturulan yapay rafting parkurunda düzenlenecek turnuvada, İtalya'dan 2, Kazakistan'dan 3, Gürcistan'dan 2, Ermenistan'dan 1 ve Türkiye'den 30 takım olmak üzere 350'ye yakın sporcu başarılı olabilmek için kürek çekecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı'dan parkur hakkında bilgi aldı. Yardımcı, parkurun temelinin bir yıl önce atıldığını belirterek, sadece parkur yapmadıklarını, parkurun yan kolları olan 11 tane bungalov, çocuk parkı, konaklama, yemek alanları, karavan parkı oluşturup, kalabalığı bu şekilde misafir ettiklerini bildirdi. Yardımcı bilgileri verirken, "Parkurumuz 900 metre uzunluğundadır. Turizm olarak da 4500 metre uzunluğunda Avrupa'nın en uzun sportif ve orta ölçekli turizm parkurudur. Saniyede 15 bin metreküple su ile Çekerek barajı ile beslenen bir parkur kurduk. İşletme maliyeti sıfır, bu çok önemli parkurlar gene de Avrupa'da suyun debisi ile yapılıyor ama biz burada kendi akarı ile su alarak bu yarışmaları bu turizm aktivitesini yapabileceğiz" dedi. Açılışın ardından Oktay ve Kirişci rafting parkurunda birlikte kürek çekti.

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Son dakika haberleri! FUAT OKTAY AFETLERDE TATİLDE GEZENLER VARKEN BİZ YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ Son dakika haberleri! FUAT OKTAY AFETLERDE TATİLDE GEZENLER VARKEN BİZ YATIRIMLARI HAYATA GEÇİRİYORUZ Garo Paylan Mezarlık Saldırısını Fuat Oktay'a Sordu: 'Nefret Siyasetinin, Nefret Suçlarına Yol Açtığının Farkında Mısınız?' Garo Paylan Mezarlık Saldırısını Fuat Oktay'a Sordu: 'Nefret Siyasetinin, Nefret Suçlarına Yol Açtığının Farkında Mısınız?'
Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Son Dakika

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