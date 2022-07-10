Bakan Yanık: "İstanbul'da selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız" - Son Dakika
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Bakan Yanık: "İstanbul'da selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız"

10.07.2022 14:33
Bakan Yanık: "İstanbul'da selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'da selden etkilenen vatandaşlara 3'er bin lira yardım yapılacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul'da selden etkilenen vatandaşlara 3'er bin lira yardım yapılacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören vatandaşlara 3'er bin TL yardım yapılacağını duyurdu. Bakan Yanık, "İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız. Hanelerimizin nihai zararlarının tespitinden sonra bakanlık olarak hane desteklerimizi devam ettirerek, vatandaşlarımızın yaralarını saracağız. Afetten etkilenen bölgelerde oluşturduğumuz kriz merkezlerimiz aralıksız çalışıyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - ANKARA

YORUMLAR
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BAKAN SOYLU İLK ETAPTA 5'ER BİN LİRALIK YARDIM YAPILACAK 2 BAKAN SOYLU İLK ETAPTA 5'ER BİN LİRALIK YARDIM YAPILACAK 2 İstanbul'da evini ve iş yerlerini su basanlara maddi destek sağlanacak! İlk etapta 5 ila 10 binlik destek elden nakit olarak verilecek İstanbul'da evini ve iş yerlerini su basanlara maddi destek sağlanacak! İlk etapta 5 ila 10 binlik destek elden nakit olarak verilecek Türk Kızılaydan Bartın'da selden etkilenen anne adaylarına yardım eli Türk Kızılaydan Bartın'da selden etkilenen anne adaylarına yardım eli
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Yanık: 'İstanbul'da selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yanık: "İstanbul'da selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3 bin TL nakdi yardım yapacağız" - Son Dakika
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