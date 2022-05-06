Son dakika haber | Burhaniye'de AK Parti İlçe Başkanlığının kapısı her zaman açık - Son Dakika
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Son dakika haber | Burhaniye'de AK Parti İlçe Başkanlığının kapısı her zaman açık

06.05.2022 17:28
Son dakika haber | Burhaniye'de AK Parti İlçe Başkanlığının kapısı her zaman açık

Son dakika politika haberi... Burhaniye ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı, yeni hizmet binasında Burhaniyelilere hizmet vermeye başladı.

Burhaniye ilçesinde, AK Parti İlçe Başkanlığı, yeni hizmet binasında Burhaniyelilere hizmet vermeye başladı. Sırayla parti binasında nöbet tutan AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de takdir topladı.

Burhaniye Ak Parti İlçe Teşkilatı yeni binasına taşınırken, yönetim kurulu üyeleri de vatandaşların talep ve sorunlarını dinlemek için parti merkezinde nöbet tutmaya başladı. İlçe Başkanlığında nöbet tutan Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Güven Buluş, "Sorunların çözümü ve taleplerin gerçekleştirilmesi konusunda aralıksız çalışıyoruz. İlçe Başkanlığı aracılığıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla da görüşmelerde bulunuyoruz. Bu görevi severek yerine getiriyoruz. Burhaniye halkına hizmet etmek üzere İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu ve tüm yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yoğun bir çalışma ve gayret içinde çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Son dakika haber | Burhaniye'de AK Parti İlçe Başkanlığının kapısı her zaman açık
Son dakika haber | Burhaniye'de AK Parti İlçe Başkanlığının kapısı her zaman açık

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Burhaniye, AK Parti, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Burhaniye'de AK Parti İlçe Başkanlığının kapısı her zaman açık - Son Dakika


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