Son dakika haber... Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, koruyucu aile uygulamasına ilişkin, "İslam'da kimsesiz bir çocuğa sahip çıkmak, bir yetimin başını okşamak, evini ve gönlünü yetimlere açmak, onların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak ibadet bilinciyle yerine getirilmesi gereken bir ahlaki sorumluluk olarak kabul edilmiştir." dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, komisyonda yaptığı sunumda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 2018'de iş birliği protokolü imzaladıklarını söyledi. Protokol çerçevesindeki konulardan birinin de "koruyucu aile" olduğunu aktaran İşliyen, "koruyucu aile" konusunda toplumsal farkındalık oluşması için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

Protokol kapsamında eylem planları da hazırladıklarını belirten İşliyen, şunları kaydetti:

"İslam'da kimsesiz bir çocuğa sahip çıkmak, bir yetimin başını okşamak, evini ve gönlünü yetimlere açmak, onların maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak ibadet bilinciyle yerine getirilmesi gereken bir ahlaki sorumluluk olarak kabul edilmiştir. Bir çocuğa koruyucu aile olmak, sadece bedeninin değil ruhunun ihtiyaçlarını da gidermek, onu önce kendisine sonra topluma kazandırmak, kendisi ve çevresiyle barışık, verimli, mutlu bir insan yetiştirmek kutsal bir görev addedilmelidir."

Hazreti Muhammed'in de bir yetim olduğunu anımsatan İşliyen, "Annesini kaybettikten sonra dedesi Abdülmuttalib'in yanında yetişmişti. Dedesinin vefatı üzerine ise amcası Ebu Talib'in himayesine girmişti. Peygamber Efendimiz, akrabası da olsa bir koruyucu ailenin yanında kalmıştı." bilgisini verdi.