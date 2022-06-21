Son dakika haber: Bakan Kirişci, Marmaris'teki yangını, Yangın Yönetim Merkezi'nden takip etti - Son Dakika
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Son dakika haber: Bakan Kirişci, Marmaris'teki yangını, Yangın Yönetim Merkezi'nden takip etti

21.06.2022 22:44

Son dakika haberler... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda saat 20.02'de başlayan yangına ilk müdahalenin 20.10'da yapıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda saat 20.02'de başlayan yangına ilk müdahalenin 20.10'da yapıldığını bildirdi.

Kirişci, sosyal medya hesabından Marmaris'te başlayan orman yangınına ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu yangını "Yangın Yönetim Merkezinden" takip ettiklerini belirten Kirişci, "Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor." ifadesini kullandı.

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Son dakika haberi: Marmaris'te orman yangını Son dakika haberi: Marmaris'te orman yangını Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber: Bakan Kirişci, Marmaris'teki yangını, Yangın Yönetim Merkezi'nden takip etti - Son Dakika

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