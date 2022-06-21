Söz konusu yangını "Yangın Yönetim Merkezinden" takip ettiklerini belirten Kirişci, "Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'te çıkan yangınla ilgili konuştu: 144 arazöz, 13 dozer yangına müdahale ediyor

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › Son dakika haber: Bakan Kirişci, Marmaris'teki yangını, Yangın Yönetim Merkezi'nden takip etti - Son Dakika

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