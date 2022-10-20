Karabük gündem: Karabük'te selin izlerini silmek için başlatılan çalışmalar sürüyor

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Yenice ve Safranbolu ilçelerinde 26 Haziran'da yaşanan sel afetinin yaralarının sarılması için yapılan çalışmalara hız kesmeden devam edildiğini bildirdi.

Altınöz, yaptığı yazılı açıklamada, İl Özel İdaresinin, sel afetinde zarar gören Yenice Şeker Kanyonu istinat duvarı, Yenice İncebacaklar, Yenice Güney-Tır ve Safranbolu Değirmencik köyü köprülerinin yapım işi için gelecek hafta ihaleye çıkacağını duyurdu.

Sel afetinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak ve yaraları sarmak için gereken tüm adımların atılmaya devam edildiğini aktaran Altınöz, şu bilgileri verdi:

"4 ay önce Karabük'ümüzde aşırı yağışlar nedeniyle yaşadığımız sel afetinin ilk anından itibaren yaralarını sararak, izlerini süratle silerek devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. AK Parti olarak sel afetinin yaşandığı ilk andan itibaren milletimizin yanında olduk. Yaralı sarmak, izlerini silmek için ilgili bakanlık ve kurumlarımızla yakından takip ederek çalışmalarımızı sürdürdük. AK Parti hükümeti olarak her kaybı telafi edecek güç, imkan ve kararlılığa sahibiz. Milletimiz için çalışmayı sürdüreceğiz."

Altınöz, Safranbolu Değirmencik köyü, Yenice Güney-Tır ve Yenice İncebacaklar köprülerinin yarın, Yenice Şeker Kanyonu istinat duvarı yapım işinin de 24 Ekim'de İl Özel İdaresi Destek Hizmetler Müdürlüğünce ihale edileceğini kaydetti.