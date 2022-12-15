İmamoğlu davasında yeni gelişme! Savcı hapis cezasını yetersiz bularak karara itiraz etti - Son Dakika
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İmamoğlu davasında yeni gelişme! Savcı hapis cezasını yetersiz bularak karara itiraz etti

15.12.2022 23:20

Savcı Furkan Okudan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayı yetersiz bulduğu için İstinaf Mahkemesine başvurdu. Konu hakkında açıklama yapan İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, "Savcı Bey, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararını yeterli bulmadı. 24 saat geçmeden karara üst mahkemede itiraz etti" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Karar sonrası bugün Saraçhane'de bir miting düzenleyen 6'lı masa liderleri sürece sert tepki gösterirken davada yeni bir gelişme daha yaşandı.

SAVCI CEZAYI YETERSİZ BULDU

İmamoğlu davasının savcısı Furkan Okudan, İmamoğlu'na verilen cezayı yetersiz bulduğu için İstinaf'a başvurdu.

MURAT ONGUN: 24 SAAT GEÇMEDEN İTİRAZ ETTİ

Konu hakkında İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Savcının karara itiraz ettiğini belirten Ongun, "Savcı Bey, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararını yeterli bulmadı. 24 saat geçmeden karara üst mahkemede itiraz etti. Hukukçulara göre; verilen ceza Savcı Bey tarafından az bulunmuş. Kamuoyu bilgisine sunarız."

KARAR KESİNLEŞİRSE SİYASİ YASAKLI OLACAK

İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün ceza veren mahkeme, siyasi yasak da getiren TCK'nın 53. Maddesi'nin uygulanmasına hükmetti. Karar İstinaf ve Yargıtay sürecinin ardından kesinleşirse İmamoğlu siyasi yasaklı olacak.

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SON DAKİKA: İmamoğlu davasında yeni gelişme! Savcı hapis cezasını yetersiz bularak karara itiraz etti - Son Dakika
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