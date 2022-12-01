Kritik MGK toplantısı sonrası operasyon mesajı: Gereken her adım atılacak

Meral Akşener, Esad'la görüşmek için Suriye'ye gidiyor! Masada 4 konu başlığı var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 3 saat 10 dakika sürdü. Toplantı sonrası yayımlanan MGK bildirisinde, bir süredir gündemde olan Suriye'nin Kuzeyinde terör yapılanmalarına karşı planlanan kara harekatıyla ilgili "Bölgemizde, sınırlarımızı, şehirlerimizi hedef alan hiçbir terör örgütüne müsaade edilmeyecek. Bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulandı." ifadeleri yer aldı.

YUNANİSTAN'A MESAJ

MGK toplantısı sonrası yayınlanan bildiride Yunanistan'la ilgili de önemli açıklamalar yer aldı. Yunanistan'a uluslararası hukuku ihlal eden faaliyetlerine son verilmesi mesajı verildi.

MGK Bildirisi'nin detayları şöyle: "PKK-KCK-PYD- YPG ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimize, bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler müzakere edilmiştir.

"GEREKLİ HER ADIM ATILACAK"

Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır. KKTC'nin TDT'ye gözlemci statüsünde kabulünden memnuniyet dile getirilmiş, diğer uluslararası kuruluşlarla ülkelerden benzer adımları beklediğimiz ifade edilmiştir."