Merakla beklenen buluşma gerçekleşiyor! Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce yarın görüşecek - Son Dakika
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Merakla beklenen buluşma gerçekleşiyor! Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce yarın görüşecek

28.03.2023 15:50

Millet İttifakı'nın 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 100 bin imza sayısına ulaşarak 14 Mayıs seçimlerinde adaylık hakkını elde eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi yarın ziyaret edecek. Adaylıktan çekilip çekilmeyeceği merakla takip edilen İnce bugün verdiği röportajda, "Kemal Bey, Milli Yol ve Bağımsız Türkiye'ye gitmişse bize de gelecektir. Bekliyorum, buyursun. Kemal Bey gelirse konuşurum" şeklinde konuşmuştu.

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine kilitlenirken, liderler arasındaki görüşmeler de son sürat devam ediyor. İmza yarışında 100 bini 4. günde geçerek seçimlerde yer alacak 4 adaydan biri olmaya hak kazanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, her fırsatta adaylıktan çekilmeyeceğini ancak Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşebileceğini ifade ediyordu.

MUHARREM İNCE: BEKLİYORUM, BUYURSUN

Bugün verdiği röportajda da "Kemal Bey, Milli Yol ve Bağımsız Türkiye'ye gitmişse bize de gelecektir. Bekliyorum, buyursun. Kemal Bey gelirse konuşurum" ifadelerini kullanan İnce'ye beklediği telefon sonunda geldi.

KRİTİK GÖRÜŞME YARIN

Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'nun yarın Memleket Partisi'ni ziyaret edeceği ve Genel Başkan Muharrem İnce ile bir araya geleceği öğrenildi.

YORUMLAR (3)
  • KEMAL ACAR: Bende merak ediyorum ne talep edicek 20 MV ligimi bakanlık mi yoksa .CHP başkanlık koltuğumu Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Black Sea: Hiç bir işe yaramaz laf cambazlığı yapmaya çalışan onu da eline yüzüne bulaştıran tipler yazık Türkiyeye Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır
  • Biyo Art: Gel bakalım Muharrem Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Merakla beklenen buluşma gerçekleşiyor! Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce yarın görüşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merakla beklenen buluşma gerçekleşiyor! Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce yarın görüşecek - Son Dakika
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