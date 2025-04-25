Soylu'dan Özel'in 'kaset' iddiasına çok sert yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir - Son Dakika
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Politika

Soylu'dan Özel'in 'kaset' iddiasına çok sert yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir

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Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'siyaset zorbası' olarak nitelendirdiği CHP lideri Özgür Özel'in, "devlet yetkilileri ve siyasetçilere yönelik kaset" iddiasına ilişkin, "Bir fitne, bir riya ve bir yalan ancak bu kadar olabilir. Allah, bunların yalanlarından ve şerrinden bütün milleti korusun; ispat etmeyen de şerefsizdir" dedi. Öte yandan, İletişim Başkanlığı da Özel'in iddialarını yalanladı.

25.04.2025 18:05
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Eski İçişleri Bakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in miting meydanlarındaki açıklamalarına yanıt verdi.

"HER TÜRLÜ HAKARETİ YÖNELTTİ"

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şişli ve Saraçhane meydanlarında Milli Eğitim, Maliye ile Çevre ve Şehircilik bakanlarımıza hakaret etti. Şehzadebaşı Camii'nde kutsallarımıza nasıl hakaret ettiyse, milleti tahrik ederek Cumhurbaşkanımızın ailesine nasıl hakaret ettirdiyse, aynı şekilde bana da her türlü hakareti yöneltti" dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

"CHP'NİN BAŞINDA SİYASET ZORBASI VAR"

Çağın önemli problemlerinden birinin 'akran zorbalığı' olduğunu ve siyasette de benzer bir durumun yaşandığını belirten Soylu, "CHP'nin başında bir siyaset zorbası var, bir belası var. Siyaset zorbası Özgür Özel" dedi.

KIBRIS'TAKİ KAYIP KASET İDDİALARI

Son günlerde gündeme gelen Kıbrıs'taki kayıp kaset iddiaları ve Özgür Özel'in bu konudaki açıklamalarına da değinen Soylu, şu sözleri kaydetti: "Güya Kıbrıs'ta 45 tane kaset varmış; güya ben Özgür Özel'i aramışım, kendi kasetimi kabul etmişim de 'Erdoğan soyadlılarla niye ilgilenmiyorsun' demişim. Bir fitne, bir riya ve bir yalan ancak bu kadar olabilir. Allah, bunların yalanlarından ve şerrinden bütün milleti korusun. Onunla el altından ilişki kuran da şerefsizdir; ama bunu ispat etmeyen de şerefsizdir."

Soylu'nun söz konusu paylaşımı şu şekilde;

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DA YALANLADI

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) de Özel'in "kaset ve şantaj" iddialarını yalanladı. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kimi devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan "kaset ve şantaj" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, kimi devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan 'kaset ve şantaj' iddiaları doğru değildir. Bahse konu haberler, herhangi bir somut delile dayanmayan hayal ürünü kurgu haberlerdir. İddialar, devlet kurumlarına ve kamu görevlilerine yönelik organize bir itibar suikastının parçasıdır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde;

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Soylu'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması
Soylu\'dan Özel\'in \'kaset\' iddiasına çok sert yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir
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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Soylu'dan Özel'in 'kaset' iddiasına çok sert yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Sabri TIGER:
    20 yıldır neyi kabul ettinizki 29 32 Yanıtla
  • barış özcan:
    Herhangi biri, birinin hakkında bir iddia ortaya atıyorsa bunu ispatlamak ile mükelleftir, aksi takdirde kul hakkına. Kim olursa olsun. Lütfen siyasiler ağzınızdan çıkanlara dikkat edin, milyonlarca insan sizin ağzınızdan çıkana bakıyor ve çoğuda inanıyor, araştıranda yok. 43 14 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Yine şereften bahsetmiş, ateş olmayan yerden duman çıkmaz sülüman 18 30 Yanıtla
  • 220198:
    sn soylu bu chp de ispat,aklama aklanmak boyle seyler yokki sen bosuna bekleme 32 13 Yanıtla
  • Ramzan Güler:
    Cok sey ispat edildide savci hakim yargi sizin elinde oldugu icin bir sey olmadi 12 25 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    sulodan hersey beklenir.. 10 24 Yanıtla
  • Szka788304:
    iktidarı organize suç örgütü gibi suçlayarak siyaset yaptı konserci parisci içiciler sen az devlet adamlığı olsa o konserlere müsade etmezdin parise gitmez gitmelerine müsade etmezdin yargıya intikal etmiş bir soygunu sahiplenmezdin halk sizin gerçek yüzünüzü sizden zarar gördüğü halde anlamıyor İslama bakış açınızında farkındayız biz asalım imamları kapatalım imamhatipleri diye slogan atanların her zaman karşı safında duracağız 15 5 Yanıtla
  • fmpsd69v55:
    soylu ! Şeref nedir haberin varmı yada şerefin senden haberi varmı ? 5 12 Yanıtla
  • 123456mm:
    Yine kaset ile tehdit ve yine senarist ve yönetmen CHP maalesef. Biz bu filmi çok izledik.. Allahtan korkmazlar ya. Ne hale getirdiniz koskoca CHP yi. (Gerçek CHP ye gönül verenleri tenzih ederek söylüyorum) 6 5 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Süleyman efendi Adnan Oktar a ispiyonculuk yaparken çok mu şerefliydin. 5 5 Yanıtla
  • Ceylan0745:
    Kitleleri yönlendirmek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın. O yalan okadar basit olsunki ve o yalanı sürekli tekrar edin kitlelerin o basit yalanı nasıl kucakladıgını otur seyret. S K 2 0 Yanıtla
  • Yusuf Yoltay:
    o değilde domates salçası sezonu ne zaman başlayacak 0 0 Yanıtla
  • 205622:
    iktidardan düşün hepsini yayinlarlar basın sizde şimdi ozaman belli olucak Kıbrıs'ta kirdiginiz cevizler 0 0 Yanıtla
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