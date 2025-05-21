Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nu (TŞOF) ziyaret etti.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, TŞOF'u ziyaret etti. TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner'in ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, federasyonun Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu. Görüşmede şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı ile yük taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren esnafın karşı karşıya olduğu yapısal ve güncel sorunlar kapsamlı şekilde ele alındı. Yolcu ve yük taşımacılığına yönelik mevzuat düzenlemeleri ve çözüm bekleyen hususlar üzerinde durulan görüşmede, ayrıca TŞOF'a bağlı esnaf odaları ve bu alanda hizmet veren esnaftan gelen talep ve öneriler Soylu ile paylaşıldı.

"Sektörün sorunlarına gösterdiği duyarlılık son derece kıymetli"

TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Süleyman Soylu'nun her zaman esnafın yanında olduğunu vurgulayarak, kendisinin çözüm odaklı yaklaşımı ve sektörün sorunlarına gösterdiği duyarlılığın son derece kıymetli olduğunu belirtti. Yiğiner, ziyaretleri ve destekleri dolayısıyla Soylu'ya teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi. - ANKARA