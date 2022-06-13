Stoltenberg ve Andersson'dan kayık sefası - Son Dakika
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Stoltenberg ve Andersson'dan kayık sefası

13.06.2022 18:23
Stoltenberg ve Andersson'dan kayık sefası

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson yaptıkları görüşmenin ardından, gölde baş başa kayık gezisine çıktılar.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson yaptıkları görüşmenin ardından, gölde baş başa kayık gezisine çıktılar.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç'in Södermanland kentinde bulunan Harpsund Malikanesi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Stoltenberg ve Andersson, Harpsund Malikanesi'nin yanındaki Harpsundssjön Gölü'nde baş başa kayık gezisine çıktılar. Kayık gezisinde, kürekleri Stoltenberg'in çektiği görüldü. - STOCKHOLM

Stoltenberg ve Andersson'dan kayık sefası
Stoltenberg ve Andersson'dan kayık sefası
Stoltenberg ve Andersson'dan kayık sefası
Stoltenberg ve Andersson'dan kayık sefası
Stoltenberg ve Andersson'dan kayık sefası
YORUMLAR
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NATO: İsveç, Türkiye'nin taleplerini karşılamak için önemli adımlar atıyor NATO: İsveç, Türkiye'nin taleplerini karşılamak için önemli adımlar atıyor Stoltenberg: Türkiye'deki meslektaşlarımla yakın temas halindeyim Stoltenberg: Türkiye'deki meslektaşlarımla yakın temas halindeyim
Kaynak: İHA

Jens Stoltenberg, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Stoltenberg ve Andersson'dan kayık sefası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Stoltenberg ve Andersson'dan kayık sefası - Son Dakika
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