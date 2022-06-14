NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç'in Södermanland kentinde bulunan Harpsund Malikanesi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Stoltenberg ve Andersson, Harpsund Malikanesi'nin yanındaki Harpsundssjön Gölü'nde baş başa kayık gezisine çıktılar. Kayık gezisinde, kürekleri Stoltenberg'in çektiği görüldü. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA

Jens Stoltenberg, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Stoltenberg ve Andersson'dan kayık sefası - Son Dakika

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