Stoltenberg ve Andersson'dan kayık sefası - Son Dakika
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Stoltenberg ve Andersson'dan kayık sefası

14.06.2022 00:57
Stoltenberg ve Andersson'dan kayık sefası

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson yaptıkları görüşmenin ardından, gölde baş başa kayık gezisine çıktılar.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson yaptıkları görüşmenin ardından, gölde baş başa kayık gezisine çıktılar.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, İsveç'in Södermanland kentinde bulunan Harpsund Malikanesi'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Stoltenberg ve Andersson, Harpsund Malikanesi'nin yanındaki Harpsundssjön Gölü'nde baş başa kayık gezisine çıktılar. Kayık gezisinde, kürekleri Stoltenberg'in çektiği görüldü. - STOCKHOLM

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İsveç'ten Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri gidermek için iki önemli adım İsveç'ten Türkiye'nin gündeme getirdiği endişeleri gidermek için iki önemli adım Stoltenberg: Türkiye'deki meslektaşlarımla yakın temas halindeyim Stoltenberg: Türkiye'deki meslektaşlarımla yakın temas halindeyim
Kaynak: İHA

Jens Stoltenberg, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Stoltenberg ve Andersson'dan kayık sefası - Son Dakika

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