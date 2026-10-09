Suiçmez, Trabzon Sanatevi'nin konservatuvara tahsisine Meclis'te tepki gösterdi - Son Dakika
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Suiçmez, Trabzon Sanatevi'nin konservatuvara tahsisine Meclis'te tepki gösterdi

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Sibel Suiçmez, Trabzon Sanatevi binasının Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarına tahsisini Meclis'te eleştirdi. Suiçmez, tarihi ve tescilli yapının konservatuvar eğitimi için uygunluğunu sorgulayarak Valilik ve Üniversiteden belgeleri açıklamasını istedi.

Yeni Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon Sanatevi binasının Trabzon Üniversitesi Devlet Konservatuvarına tahsis edilmesini eleştirdi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, söz konusu binanın bir eğitim kampüsü olarak tasarlanmadığını anlattı.

Küçük, tarihi ve tescilli bir yapı olması nedeniyle konservatuvar eğitiminde ihtiyaç duyulan alanların nasıl karşılanacağını soran Suiçmez, "Trabzon Üniversitesinin mekan ihtiyacı olabilir. Üniversitemizin ve konservatuvarımızın gelişmelerini biz de elbette isteriz. Ancak bunun yolu 20 yıldır kentin kültür ve sanat hafızasını taşıyan bir mekanı sanatçıların ve sanatın elinden almak değildir. Üniversitenin mevcut imkanları ve diğer kamu taşınmazları değerlendirilmeden özellikle Trabzon Sanatevi tercih edilmesinin nedeni açıklanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Trabzon Valiliği ve Trabzon Üniversitesine çağrıda bulunan Suiçmez, şöyle konuştu:

"Bu sürece ilişkin bütün teknik, hukuki ve idari belgeleri kamuoyuna açıklayın. Binanın konservatuvar olarak kullanımının imar ve yapı mevzuatına uygunluğunu ortaya koyun ve Trabzon'un kültür sanat hafızasına zarar veren bu yanlıştan derhal dönün."

Kaynak: AA
Kültür SanatPolitikaTrabzonSon Dakika

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