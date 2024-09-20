Tarıkdaroğlu'ndan Yozgat Ziyareti - Son Dakika
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Politika

Tarıkdaroğlu'ndan Yozgat Ziyareti

Tarıkdaroğlu\'ndan Yozgat Ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Yozgat'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

20.09.2024 21:49
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Yozgat'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Tarıkdaroğlu, kentteki programları kapsamında ilk olarak Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Tarıkdaroğlu, bir süre Özkan ve Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan ve İbrahim Ethem Sedef ile görüştü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın selamını ileten Tarıkdaroğlu, yiğitler şehri Yozgat'ta olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Tarıkdaroğlu, ziyaretin ardından Bakanlığa bağlı kurumların müdürleri ve personeliyle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Yozgat Alparslan Türkeş Huzurevi, Yozgat Bakım Rehabilitasyon ve Aile Destek Merkezi ile Çocuk Evlerini ziyaret eden Tarıkdaroğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarıkdaroğlu, AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret ederek, İl Başkanı Çelebi Altuntaş ve partililerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Politika, yozgat, Yaşam, Son Dakika

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