Tarım desteği düşüyor - Son Dakika
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Politika

Tarım desteği düşüyor

CHP'li Orhan Sarıbal, 2025'te tarıma en düşük destek verileceğini belirtti ve iktidarı eleştirdi.

05.11.2024 18:19
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CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "Gelecek yıl, AKP iktidarının kendi döneminde tarıma en düşük oranda destek vereceği bir sene olacak." dedi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri kapsamında yarın Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçelerinin ele alınacağına işaret etti.

İktidarın, tarım ve hayvancılığa yönelik politikalarını eleştiren Sarıbal, 2002 yılında üretim yapılan 266 milyon dönüm tarım alanının 239 milyon dönüme düştüğünü, Gayri Safi Milli Hasıla içinde tarımın payının yüzde 50 oranında eridiğini, tarımdaki istihdamın yüzde 14 civarına gerilediğini, hayvan varlığının son 2 yılda 6,6 milyon azaldığını ve Türkiye'nin ithalata bağımlı hale geldiğini söyledi.

Kalkınmış ülkelerde tarım planlamasının temel aracının destekleme politikaları olduğunu belirten Sarıbal, "Bu iktidar, 2006 yılında bir kanun çıkardı ve 'GSMH'nin yüzde 1'ine denk gelecek şekilde tarımı destekleyeceğiz' dedi. 2007-2023 yıllarında tarımsal destekleme olarak maalesef yüzde 1 bile değil, onun yarısına düşürdüler, hatta 2025 bütçesinde bunu 5'te 1'ine düşürdüler. Gelecek yıl, AKP iktidarının kendi döneminde tarıma en düşük oranda destek vereceği bir sene olacak." dedi.

CHP'li Sarıbal, 2025 yılı bütçesinin, halkın, çiftçinin, emekçinin ve üreticinin bütçesi olamayacağını, iktidar değişmeden çiftçinin sorunlarının çözülemeyeceğini savundu.

Kaynak: AA

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