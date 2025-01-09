Tarım İstihdamı %14,7'ye Düştü

Politika

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, tarım sektöründe çalışanların toplam istihdama oranının 2002'de yüzde 35 iken şu anda yüzde 14,7'ye düştüğünü söyledi.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesinin Uludağ Alanı Hakkında Kanun'un bazı maddelerini iptal etmesine dair kararını anımsatarak, söz konusu kararın tam bir ders niteliğinde olduğunu belirtti.

Tarım sektörüne yönelik değerlendirmelerde de bulunan Sarıbal, Türkiye'nin tarımda ithalatçı bir ülke konumuna geldiğini savundu.

Sarıbal, tarım sektöründe çalışanların toplam istihdam içerisindeki oranının 2002'de yüzde 35'e karşılık gelirken, bu oranın şu anda yüzde 14,7'ye düştüğünü anlattı.

Orhan Sarıbal, toplumun gerçek haber alma hakkını sağlayan basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

"Gazeteler ve internet haber sitelerinin birleştirilmesi yönünde baskı yapıldığı" iddialarını aktaran Sarıbal, "Hatta gerçekleşen yerler var. Tokat'ta 5 gazete, 5 internet haber sitesi bulunurken, yapılan baskılar sonucu birleşme gerçekleşmiş, 1 gazete ve 1 internet haber sitesi kalmış. Her bir gazetede en az 5 kişi istihdam edilirken, 5'ten bire indiğine göre hem gazete hem medyada 40 kişi işsiz kalmış." ifadelerini kullandı.