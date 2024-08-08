Tarım ve Orman Bakanı: Akdeniz Meyve Sineği 45 İlde Takip Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tarım ve Orman Bakanı: Akdeniz Meyve Sineği 45 İlde Takip Ediliyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Akdeniz meyve sineği zararlısının 45 ilde monitör tuzaklarla takip edildiğini açıkladı. Bakan Yumaklı, mücadele çalışmaları ve desteklemeler hakkında bilgi verdi.

08.08.2024 11:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bitki zararlılarından Akdeniz meyve sineğinin 45 ilde monitör tuzaklarla takip edildiğini bildirdi.

Yumaklı, CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer'in, Akdeniz meyve sineği zararlısına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Akdeniz meyve sineği zararlısı ile mücadele kapsamında çeşitli teknik çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Yumaklı, üreticilerin de bu konuda bilgilendirildiğini belirtti.

Bakan Yumaklı, Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında 343 zararlı organizma ile mücadele edildiğini kaydetti.

Akdeniz meyve sineği ile mücadelede kullanılmak üzere illerde bütçe planlamaları yapıldığına işaret eden Yumaklı, "Kalıntı Eylem Planı da yürütülmekte olup Akdeniz meyve sineğinin sorun olduğu illerimize 16 milyon 550 bin lira ödenek tahsisi yapılmıştır." bilgisini paylaştı.

İbrahim Yumaklı, bu yıl içerisinde "Kalıntı Eylem Planı" çerçevesinde Mersin'de 3 bin kitle yakalama tuzağının üreticilere dağıtılacağını bildirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz Meyve Sineği İzleme Projesi kapsamında 45 ilde monitör tuzaklar ile zararlı, yıl boyunca haftalık olarak takip edilmektedir. Akdeniz meyve sineği ile biyoteknik mücadele kapsamında kitle yakalama tuzakları kullanılmaktadır. Bakanlığımız tarımsal desteklemeleri kapsamında biyoteknik mücadele uygulayan üreticilere de 2010'dan beri destekleme ödemesi yapılmaktadır."

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı, Akdeniz, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı: Akdeniz Meyve Sineği 45 İlde Takip Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:02 Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı Jandarma müdahale edince ortalık karıştı Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı! Jandarma müdahale edince ortalık karıştı
12:55 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’e savaş açtı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e savaş açtı
12:46 MSB’den Rusya ile Suriye’nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz MSB'den Rusya ile Suriye'nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz
11:05 Japonya’da büyük deprem Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu Japonya'da büyük deprem! Tsunami alarmı verildi, hızlı tren seferleri durduruldu
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
07:16 Adalet Bakanı Tunç’tan oyun platformu Roblox’un kapatılmasına ilişkin açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama
05:56 Maduro’nun WhatsApp öfkesi dinmiyor Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu Maduro'nun WhatsApp öfkesi dinmiyor! Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu
00:22 Polis DEAŞ’ın izini buldu Taylor Swift’in Viyana konserleri iptal edildi Polis DEAŞ'ın izini buldu! Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi
00:06 AK Parti’de 4 ile yeni başkan AK Parti'de 4 ile yeni başkan
23:37 Muğla ve Aydın’daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor Muğla ve Aydın'daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor
22:54 Paris Olimpiyatları’nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı Paris Olimpiyatları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 14:16:53. #1.11#
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı: Akdeniz Meyve Sineği 45 İlde Takip Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement