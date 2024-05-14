TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşerek yeni Anayasa çalışmaları hakkında kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi. Kurtulmuş, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Anayasa sürecinin açık, şeffaf ve herkesin fikirlerine açık bir şekilde yönetileceğini belirtti. Kurtulmuş, Türkiye'nin darbelerin ruhunu taşıyan mevcut Anayasadan kurtulacağını ve sivil demokratik bir Anayasa ile karşı karşıya kalacağını ifade etti.

14.05.2024 22:38
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TBMM Başkanı Kurtulmuş. MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü

Kurtulmuş:

"Anayasa sürecini mümkün olduğunca açık, şeffaf, herkesin görüşlerini oldukça net bir şekilde paylaştığı, sadece Meclis'te grubu bulunan partilerin değil, grubu bulunmayan partilerin de üniversitelerin, yargı camiasının, sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye'de bu konuyla benim de yapıcı bir fikrim var diyen herkesin fikirlerine açık bir süreci yöneteceğiz"

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İnşallah Türkiye yeni Anayasa çalışmaları ile birlikte darbelerin ürünü olan kaç sefer değişirse değişsin o darbelerin ruhunu taşıyan, bu Anayasadan kurtulacak sivil demokratik kapsayıcı yeni bir Anayasa ile, yeni bir Anayasa çalışması ile karşı karşıya kalacaktır. Bende bu süreci mümkün olduğunca açık, şeffaf, herkesin görüşlerini oldukça net bir şekilde paylaştığı, sadece Meclis'te grubu bulunan partilerin değil, grubu bulunmayan partilerin de üniversitelerin, yargı camiasının, sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye'de bu konuyla benim de yapıcı bir fikrim var diyen herkesin fikirlerine açık bir süreci yöneteceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü. Makamında gerçekleşen görüşmeden sonra Kurtulmuş açıklama yaptı. Kurtulmuş, Anayasa çalışmaları kapsamında kapsamlı bir görüşme yaptıklarını belirterek, "İnşallah Türkiye yeni Anayasa çalışmaları ile birlikte darbelerin ürünü olan kaç sefer değişirse değişsin o darbelerin ruhunu taşıyan, bu Anayasadan kurtulacak sivil demokratik kapsayıcı yeni bir Anayasa ile, yeni bir Anayasa çalışması ile karşı karşıya kalacaktır. Bende bu süreci mümkün olduğunca açık, şeffaf, herkesin görüşlerini oldukça net bir şekilde paylaştığı, sadece Meclis'te grubu bulunan partilerin değil, grubu bulunmayan partilerin de üniversitelerin, yargı camiasının, sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye'de bu konuyla benim de yapıcı bir fikrim var diyen herkesin fikirlerine açık bir süreci yöneteceğiz. Sonunda söz de karar da Meclisindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli üyeleri Anayasa ile ilgili oylaması yapacaktır. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır, Türkiye'yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir Anayasaya kavuşacaktır"

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü - Son Dakika

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