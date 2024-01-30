TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BAE Devlet Başkanı ile görüştü

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) temaslarına devam ediyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, başkent Abu Dabi'deki Kasr Al Bahar'da BAE Devlet Başkanı Şeyh Mohamed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye-BAE ilişkilerinin geldiği seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dost ve kardeş iki ülke arasındaki işbirliğinin mükemmel düzeyde olduğunu ve bu işbirliğinin her alanda artarak devam etmesini arzuladıklarını belirtti.

ASELSAN BAE Ofisi'nin bugün açılışını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, bu alandaki çalışmalardan bahseden Kurtulmuş, BAE ile yüksek teknoloji ve savunma sanayii alanında büyük bir işbirliği potansiyelinin varlığına dikkat çekti.

BAE'nin Filistin davasına verdiği destekten dolayısıyla da teşekkür eden Kurtulmuş, Filistin'de acil ateşkesin bir an önce sağlanması ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesi için bölge ülkelerinin ortak akılla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubatta BAE'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini aktaran Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretlerinin ikili ilişkileri daha güçlü kılacağını belirtti. - ABU DABİ