TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni Anayasa çalışmaları hakkında açıklama yaptı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni Anayasa çalışmaları hakkında açıklama yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından yeni Anayasa çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Kurtulmuş, darbelerin ruhunu taşıyan mevcut Anayasadan kurtulacak sivil demokratik kapsayıcı yeni bir Anayasa ile karşı karşıya kalacaklarını belirtti. Ayrıca, bu sürecin açık, şeffaf ve herkesin fikirlerine açık bir şekilde yönetileceğini vurguladı.

14.05.2024 14:24
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "İnşallah Türkiye yeni Anayasa çalışmaları ile birlikte darbelerin ürünü olan kaç sefer değişirse değişsin o darbelerin ruhunu taşıyan, bu Anayasadan kurtulacak sivil demokratik kapsayıcı yeni bir Anayasa ile, yeni bir Anayasa çalışması ile karşı karşıya kalacaktır. Bende bu süreci mümkün olduğunca açık, şeffaf, herkesin görüşlerini oldukça net bir şekilde paylaştığı, sadece Meclis'te grubu bulunan partilerin değil, grubu bulunmayan partilerin de üniversitelerin, yargı camiasının, sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye'de bu konuyla benim de yapıcı bir fikrim var diyen herkesin fikirlerine açık bir süreci yöneteceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü. Makamında gerçekleşen görüşmeden sonra Kurtulmuş açıklama yaptı. Kurtulmuş, Anayasa çalışmaları kapsamında kapsamlı bir görüşme yaptıklarını belirterek, "İnşallah Türkiye yeni Anayasa çalışmaları ile birlikte darbelerin ürünü olan kaç sefer değişirse değişsin o darbelerin ruhunu taşıyan, bu Anayasadan kurtulacak sivil demokratik kapsayıcı yeni bir Anayasa ile, yeni bir Anayasa çalışması ile karşı karşıya kalacaktır. Bende bu süreci mümkün olduğunca açık, şeffaf, herkesin görüşlerini oldukça net bir şekilde paylaştığı, sadece Meclis'te grubu bulunan partilerin değil, grubu bulunmayan partilerin de üniversitelerin, yargı camiasının, sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye'de bu konuyla benim de yapıcı bir fikrim var diyen herkesin fikirlerine açık bir süreci yöneteceğiz. Sonunda söz de karar da Meclisindir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli üyeleri Anayasa ile ilgili oylaması yapacaktır. Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır, Türkiye'yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir Anayasaya kavuşacaktır" - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni Anayasa çalışmaları hakkında açıklama yaptı - Son Dakika

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