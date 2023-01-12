TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen'in Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal etti

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 'İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK/ YPG 'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ı ve Türkiye'yi hedef alan terör eylemi' üzerine, İsveç Meclis Başkanı Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapmayı planladığı resmi ziyaret, Meclis Başkanı Şentop tarafından iptal edildi.

Kaynak: DHA

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