TBMM, Çin heyetini ağırladı

Politika

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Çin Komünist Partisi Shenzhen Belediye Komitesi heyetini ağırladı.

Shenzhen Belediyesi Daimi Komite Üyesi Cheng Buyi başkanlığındaki heyet, önce TBMM'de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hasar gören yerleri ziyaret etti.

Heyet, daha sonra TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyeleriyle yemekte bir araya geldi.

Heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanvekili AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, üst düzey ziyaretlerin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri kuvvetlendireceğini vurguladı. Çin ile Türkiye arasındaki ticaret hacmine dikkati çeken Tin, ticaretin daha da geliştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Çinli BYD firmasının Türkiye'de elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil üretim tesisi ile AR-GE Merkezi kuracağını hatırlatan Tin, daha fazla Çinli şirketin Türkiye'de yatırım yapmasının teşvik edilmesini istedi.

Cheng Buyi de iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ileriye gitmesini istediklerini söyleyerek, "Tarım alanında, turizm alanında karşılıklı işbirliğimiz olabilir." dedi.

Görüşme daha sonra basına kapalı devam etti.