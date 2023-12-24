TBMM\'de dört parti grubundan ortak bildiri

TBMM'de dört siyasi parti grubu ortak bildiri yayımlayarak terör örgütü PKK'nın saldırılarını kınadı.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Dört parti grubunun yayınladığı bildiriyi Grup Başkanvekilleri ayrı ayrı okudu. Bildiriyi AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Musavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin imzaladı. Bildiride şunlar kaydedildi:

"Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin başı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda şehit düşen kahraman askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, altında imzası bulunan siyasi parti grupları olarak birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleri ile tavizsiz mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz."

CHP adına açıklama

Daha sonra TBMM Başkanvekili Celal Adan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a söz verdi. CHP Grup Başkanvekili Başarır, 22 ve 23 Aralık gecelerinin Türkiye için büyük bir acı olduğunu belirterek, şehitlerden Enes Budak'ın Özgür Özel'in manevi kardeşi olduğunu ifade etti. Başarır, şunları ifade etti:

"Ülkemiz 22 ve 23 Aralık geçekleri gelen haberlerle sarsılmıştır. 12 vatan evladının şehit düştüğü alçak saldırılar terörün kirli yüzünü bir kez daha göstermiştir. Bu menfur saldırıyı planlayanlar, azmettiren, gerçekleştiren teröristler amacına ulaşamayacaktır. Terörü, terör örgütünü ve insanlık dışı yöntemleri lanetliyoruz. Askerlerimizin can güvenliği ve yaralılarımızın sağlık durumu endişe kaynağımızdır."

TBMM'nin derhal bir kapalı oturum yapması ve Milli Savunma Bakanı'nın gazi Meclise gelerek milletvekillerini bilgilendirmesini isteyen Başarır, "Ancak bu oturum sonrasında bölgeden ve gelişmelerden kapsamlı ve doğru şekilde bilgi alan siyasi parti gruplarının ortak metin çalışması yapabileceğini düşünüyoruz. Hain saldırıların neden engellenmediği ve sorumluların ihmalleri olup olmadığının açığa kavuşturulmadan atılacak adımları şimdiden şehitlerimizin hatırasına saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Bunun yanında milletimizi derin bir üzüntüye ve eleme gark eden böylesine elim olayın ardından ulusal yas ilan edilmesi toplumun ortak talebidir. Terörün hedeflerine ulaşmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelemizi karalılıkla sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA