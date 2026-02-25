TBMM'de Parti Önerileri Reddedildi - Son Dakika
TBMM'de Parti Önerileri Reddedildi

25.02.2026 18:57
İYİ Parti, CHP ve DEM Parti'nin grup önerileri TBMM'de görüşülüp kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulunda, CHP, DEM Parti ve İYİ Partinin gündeme ilişkin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda, İYİ Partinin "polis teşkilatı", DEM Parti'nin "kadınların özgür ve eşit yaşamına ilişkin politikalar" ile CHP'nin "tütün ve tütün ürünlerinin halk ve toplum sağlığına verdiği zararlar" konulu önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, polislerin mutsuz ve huzursuz olduğunu ileri sürdü.

Polisliğin Türkiye'deki en zor mesleklerden biri olduğunu ifade eden Sunat, "Bir yanda yüksek sorumluluk, diğer yanda yetersiz sosyal, ekonomik ve psikolojik destek. Sürekli stres, risk, tetikte olma hali... Bu gerçekleri kabul etmeden polislerin sorunlarını çözemeyiz." dedi.

Sunat, polislerin sorunlarının çözümünde iktidara görev düştüğünü belirterek, "Gelin bu meseleyi bir vicdan meselesi olarak görelim. Bir meclis araştırması komisyonu kuralım, polis intiharlarının nedenlerini tüm boyutlarıyla araştıralım. Güvenliği sağlayanları güvencesiz bırakmayalım. Adil ücret ve insani çalışma düzenini hayata geçirelim." diye konuştu.

Yeni Yol Partisi Gaziantep Milletvekili Ertuğrul Kaya, polis intiharlarının istatistik değil, "polislerin içinde bulunduğu sistemsel krizin acı sinyalleri" olduğunu öne sürdü.

Polisin sadece suçla değil, "kurumsal kültürün getirdiği ağır psikolojik yükle" de savaştığını savunan Kaya, "Kurumsal liderlik tarzı derhal revize edilmeli, psikososyal destek sistemleri kağıt üzerinde kalmamalı ve polisimizin iş, özel yaşam dengesi yasal güvenceye alınmalıdır." ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, polislerin sorunlarının "amir baskısı", "mobbing", "ağır çalışma koşulları", "psikolojik destek yetersizliği" ve "özlük hakları sorunları" olduğunu iddia etti.

Ortak bir Meclis araştırma komisyonu kurulması talebinde bulunan Bakan, polisin çaresiz, yalnız olduğunu ve kendisini kimsesiz hissettiğini iddia ederek, önergeye "kabul" oyu vereceklerini aktardı.

TBMM İçişleri Komisyonu Sözcüsü ve AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, tüm polislerin çalışma şartlarıyla moral ve motivasyonlarını yüksek düzeyde tutmanın gerekliliğini vurguladı.

Polislik mesleğinin zorluklarına dikkati çeken Çelik, personel memnuniyetinin artırılması amacıyla yapılan çalışmaları anlattı.

Çelik, her bir polis intiharının polis müfettişlerince titizlikle soruşturulduğunu belirterek, "İçişleri Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz her konuda, özellikle de moral ve motivasyonu artırmaya yönelik uygulamalarıyla polisimizin her daim yanındadır ve böyle olmaya da devam edecektir. Biz, AK Parti olarak polislerimizin mevcut durumunu biliyoruz. İnşallah bundan sonra onların daha fazla yanında olacağız ve onların sorunlarını her daim çözmeye hazır bir şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Yeni Yol Partisinin, önerisini gündemden çektiğini bildirdi.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamalarda İYİ Parti, CHP ve DEM Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Genel Kurulda milli parklara ilişkin düzenlemeleri de içeren Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA

DEM Parti, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

TBMM'de Parti Önerileri Reddedildi
