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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu dezenformasyonla mücadeleye odaklanacak - Son Dakika

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu dezenformasyonla mücadeleye odaklanacak

12.01.2022 11:23

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, komisyonun 2022'de de en önemli çalışmalarından birinin dezenformasyonla mücadele olacağını söyledi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, komisyonun 2022'de de en önemli çalışmalarından birinin dezenformasyonla mücadele olacağını söyledi.

Yayman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyon çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti. Komisyon çalışmalarını yeni bir takvim dahilinde sürdüreceklerini anlatan Yayman, "Bu takvim doğrultusunda komisyonumuza ocak ayı içerisinde Tiktok'un temsilcisi gelecek. Yine sonraki dönemde Netflix, Twitter temsilcileri gelecek. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Komisyon olarak dijital dünyadaki gelişmeleri başta metaverse olmak üzere yakından takip etmekteyiz. Gazi Meclisimizde başta dezenformasyonla mücadele olmak üzere siber vatan, dijital vatandaşlık, kişisel hakların korunması, dijital diplomasi, dezenformasyon konularında çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yasama döneminde de çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.

Yayman, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un geçen haftalarda komisyonu ağırladığını ve komisyon çalışmalarını önemsediğini söylediğini aktardı.

"Komisyon 2021'de 12 toplantı yaptı"-

Yayman, komisyonlarının 2021'de TBMM'de en çok çalışan komisyonlardan birisi olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Komisyonumuz 2021'de toplam 12 toplantı yaptı. Bu toplantılarda hem Türkiye'nin hem de dünyanın dijital gündemini konuştu. Bizim için temsilcilik açılması meselesi çok önemliydi. Bunu başardık. Şimdi bu temsilcilerin kağıt üzerinde kalmayıp fonksiyon yüklenmesi için çalışmalarımız sürüyor. Whatsapp sözleşme konusu önemliydi. Tüm bunları 2021 içerisine iktidar, muhalefet birlikte ele aldık, değerlendirdik. Yeni dönemde de en büyük çalışmalardan bir tanesi dezenformasyonla mücadele olacak. Bu konu sadece Türkiye'de değil dünyada da en önemli konulardan bir tanesi. Örneğin bir orman yangını oluyor. Orman yangınının oluşturduğu bir acıdan daha büyük bir acıyı maalesef sosyal medya üstünden yapılan çalışmalar, algı operasyonları oluşturuyor. Bunlara karşı bizim de TBMM'deki çalışmalarımız devam etmektedir."

İnternet medyasının düzenlenmesi konularındaki çalışmaların da sürdüğünü dile getiren Yayman, "Bu hafta komisyona Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu gelecek. İnternet gazetelerinin problemlerini, dijital dünyadaki sorunları, talepleri ve dezenformasyonla ilgili taleplerini dile getirecek. Yine Anadolu Yayıncılar Birliği Başkanı da komisyonumuza gelerek bilgi verecek." dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu dezenformasyonla mücadeleye odaklanacak
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu dezenformasyonla mücadeleye odaklanacak
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu dezenformasyonla mücadeleye odaklanacak

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Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti, Hatay, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Dijital Mecralar Komisyonu dezenformasyonla mücadeleye odaklanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Dijital Mecralar Komisyonu dezenformasyonla mücadeleye odaklanacak - Son Dakika
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