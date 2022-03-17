TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Biz Türk milletinin her şeyin en iyisini hak ettiğini düşünenlerden ve bilenlerdeniz." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, siyasi partilerin grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünün şanla şerefle ve gururla kutlandığını söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin, tüm imkansızlıklara rağmen bağımsızlık ve hürriyet uğruna vatan müdafaası için Türk milletinin neleri yapabileceğini ve fedakarlığını dünyaya ispatlayan şanlı bir destan olduğunu belirten Usta, şöyle konuştu:

"Çanakkale'de yaşanan büyük mücadele ruhu, Türk milletinin kanında aynı azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilen Çanakkale Savaşı'ndaki birlik beraberlik anlayışı bizi Milli Mücadele'ye taşımış ve neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temeli atılmıştır. Çanakkale ruhuyla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma ve milletimizin birlik bütünlüğünü sağlama hedefi bugün İYİ Parti olarak bayraklaştırdığımız ülkümüzdür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere büyük kahramanlık gösteren ve isimleri ölümsüzleşen 100 binlerce şehit ve gazimizin 1 kez daha minnetle anıyoruz. Allah tan rahmet diliyorum, ruhları şad, mekanları cennet olsun."

"18 Mart 1915'te iman, imkana galip geldi"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili'nin tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

18 Mart 1915 tarihinin, Çanakkale destanının yazıldığı tarih olduğunu belirten Bülbül, 18 Mart 1915'te imanın imkana galip geldiğini, 7 düvelin Türk'ün iman gücü karşısında yenildiğini ve Çanakkale ruhunun düşmana teslim olmadığını dile getirdi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Ezineli Yahya Çavuş'u, Seyit Onbaşı'yı, Tophaneli Yüzbaşı Hakkı'yı, Cevat Paşa'yı, Mustafa Kemal Paşa'yı, 57. Alayı ve nice isimsiz kahramanı rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade eden Bülbül, "Kutsal vatan emanetini canımız pahasına koruyacağımızı Gazi Meclisimizden beyan ediyoruz." dedi.

Bülbül, yapımı tamamlanan Çanakkale Köprüsü'nün açılışının yarın yapılacağını anımsatarak, "Çanakkale, Boğazı'nda böyle anlamlı bir sembolün varlığından gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş da AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın dün asgari ücrete tekrar zam yapılabileceğini açıkladığını aktararak, "Biz HDP olarak bu konuda kanun teklifi de verdik. 3 ayda bir asgari ücret tekrar değerlendirmeli ve günün koşullarına uyarlanmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa asgari ücret, belirlendikten 2 ay sonra açlık sınırının altına düştü."

"Biz hizmetlere, projelere karşı değiliz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da bundan 107 yıl önce Türk milletinin bir tarih yazdığını, milletçe, özgürlük ve bağımsızlığın nasıl sahiplenildiğini dost, düşman herkesin gördüğünü söyledi.

Çanakkale destanının yazılışı sırasında Türk ile Kürt'ün, Alevi ile Sünni'nin yan yana, omuz omuza, koyun koyuna çarpıştığının altını çizen Altay, "Şimdi de koyun koyuna yatıyorlar." dedi.

Çanakkale Zaferi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin önsözü olduğunu belirten Altay, bu olguyu böyle görmek, böyle okumak gerektiğini söyledi.

Yarın açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de herkesin gururunu okşayacağı bir yapı olduğunu vurgulayan Altay, "Biz hizmetlere, projelere asla ve asla karşı değiliz. Biz Türk milletinin her şeyin en iyisini hak ettiğini düşünenlerden ve bilenlerdeniz. Ancak bu projelerde bir izansızlık, bir öngörüsüzlük, bir peşkeş anlayışını görmenin üzüntüsünü ve isyanını da yaşıyoruz. Devletimiz büyüktür, güçlüdür. İsraf olmazsa, şeffaflık olursa Çanakkale Köprüsü'nü de devletimiz kendi imkanlarıyla yapabilir. Sağlık Bakanının söylediği gibi şehir hastanelerini de kendi imkanı ile yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Çanakkale'yi de geçerse Türkler geçer"

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ise Çanakkale'nin, dünyada devlerin savaşı diye bilinen ve 7 düvele karşı mücadele edilen zaferin adı olduğunu ifade etti.

Çanakkale Savaşı'nda 250 bine yakın şehit verildiğini anımsatan Can, "Şehitlerimizin her birini ayrı ayrı rahmetle anıyoruz." dedi.

"Çanakkale'yi de geçerse Türkler geçer" düsturundan hareketle dünyanın en güzel köprülerinden birine imza attıklarını dile getiren Can, "Evet, bu bir tarihi eserdir. Devletin cebinden hiçbir para çıkmamıştır. Bu eser dünya çapında emsallerinin en önde gelenidir. Hep beraber bu esere imza attık, hep birlikte kullanacağız. Rabbim daha güzel eserlere imza atmayı hepimize nasip etsin." diye konuştu.