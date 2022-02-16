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TBMM Genel Kurulu'nda "DEAŞ ile mücadele" tartışması - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda "DEAŞ ile mücadele" tartışması

16.02.2022 21:04
TBMM Genel Kurulu'nda "DEAŞ ile mücadele" tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, "Türkiye, Mahmur'a ve Şengal'e bombalar yağdırabiliyor.

TBMM Genel Kurulu'nda, HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy'un, " Türkiye, Mahmur'a ve Şengal'e bombalar yağdırabiliyor. Türkiye'nin Suriye'de işgal altında tuttuğu bütün bölgeler, IŞİD'in liderlerinin saklandığı bölgeler durumuna gelmiş." ifadesi üzerine tartışma yaşandı.

Genel Kurulda, Türkiye ile Kamerun Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri üzerinde konuşan HDP'li Özsoy, DEAŞ'ın iki sözde liderinin, Türkiye sınırının yakınında öldürüldüğünü belirterek, "Türkiye'nin haberi var mıydı, yok muydu? Bu konuda bir açıklamaya ihtiyacımız var." dedi.

"Hükümetin, sınırın dibindeki IŞİD liderleri konusunda hiçbir şey yapmadığını" savunan Özsoy, "Türkiye, Silopi'ye 240 kilometre ötede olan Mahmur'a, 170 kilometre ötede olan Şengal'e bombalar yağdırabiliyor. Türkiye'nin Suriye'de işgal altında tuttuğu bütün bölgeler, IŞİD'in liderlerinin saklandığı bölgeler durumuna gelmiş." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Tüm dünya bilir ki IŞİD'le en çok mücadele eden ülke Türkiye. Bu millet kimin Kürt ile kimin Türk ile dost olduğunu, kimin teröristle mücadele ettiğini bilir. IŞİD ile en çok mücadele eden biziz ama bu dilin ne Kürt'e ne Türk'e faydası yok." karşılığını verdi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Özsoy'un, saptırma ve provokatif bir konuşma yaptığını söyledi.

Bülbül, "Ne münasebet Türkiye'nin 5 kilometre ötesinde bu oldu diye Türkiye'yi ilzam edecek şekilde, soru işaretleri yaratacak şekilde konuşmak? Bu, terör örgütlerinin iddiası. Rakka'ya koalisyon, PYD/ YPG girdiğinde; kamyonların, tırların üzerinde sigaralarını yakıp Rakka'dan DEAŞ'lıların nasıl büyük bir rahatlıkla tahliye edildiğine hep beraber şahit olduk, BBC yayımladı bunu. Türkiye'yi, dünyayı ve bölgeyi terörize eden ülke gibi göstermeye çalışmak ve bu yöndeki ifadeler asla ve asla kabul edebileceğimiz şeyler değil. Bunlar gerçeklerin bizzat saptırılmasıdır, kabul etmiyoruz." diye konuştu.

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ise NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, "DAEŞ'le göğüs göğse mücadele eden tek ordu Türk ordusudur." dediğini aktararak, HDP'li Özsoy'a tepki gösterdi.

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Halkların Demokratik Partisi, Türkiye, DEAŞ, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulu'nda 'DEAŞ ile mücadele' tartışması - Son Dakika


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