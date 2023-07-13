TBMM Genel Kurulu'nda Memur ve Emekli Zamları Görüşülüyor - Son Dakika
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TBMM Genel Kurulu'nda Memur ve Emekli Zamları Görüşülüyor

13.07.2023 23:39

TBMM Genel Kurulu, en düşük memur maaşının yükseltilmesi ve emekli aylıklarına zam yapılması gibi düzenlemeleri içeren bir teklifin görüşmelerine devam ediyor. Ancak, Kürtçe ve Arapça selamlama yapan bir milletvekilinin konuşması tartışmalara neden oldu.

TBMM Genel Kurulu'nda, memur ve emekli zamlarına ilişkin teklifin görüşmeleri sürüyor

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı. Genel Kurul'da, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı vergi artışlarını öngören '6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Yeşil Sol Parti (YSP) Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın'ın kürsüde Kürtçe ve Arapça selamlama yapması Genel Kurul'da tartışmalara neden oldu. AK Parti ve İYİ Parti sıralarından Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'den duruma müdahale etmesi istendi. Meclis Başkanvekili Önder, Hatip (Beritan Güneş Altın), Kürtçe 'Mardin haklarının diliyle selamlamak istiyorum' dedi. Çanakkale'de işgalci Fransızlara, İngilizlere karşı yan yana hayatını veren insanlar bunlar. Bugün Fransızca, İngilizce eğitim dili oluyor, buna müdahale etmemi istiyorsunuz. Ben bunu ayıp olarak görüyorum açıklamasında bulundu.

AK Parti ve İYİ Parti sıralarından itiraz sesleri yükseldi. Ardından Meclis Başkanvekili Önder, Altın'dan konuşmasına devam etmesini istedi. Beritan Güneş Altın'ın konuşmasını tamamlanmasının ardından yerinden söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, tepkilerinin kimsenin ana diline olmadığını belirterek, Asıl tepkinin kaynağı kurallardan ve kuralların çiğnenmeye kalkışılmasından kaynaklanıyor. Yoksa hiç kimsenin ana diliyle herhangi bir problemimiz yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dili bellidir. Kimsenin ana diliyle problemimiz yoktur. Meclis'i Mebusan'dan beri bu 'Türkçe' olarak şerh edilmiştir ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu'na yanıt veren Önder, kendisinden müdahale edilmesinin istendiğini, müdahale kelimesinin Arapça olduğunu, vekilin de Arapça selam verdiğini belirterek birleşime 10 dakika ara verdi.

Verilen aranın ardından, teklifin görüşmelerine devam ediliyor. (DHA)

Kaynak: DHA
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