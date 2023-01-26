TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

26.01.2023 16:57
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri reddedildi.

TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin gündeme ilişkin grup önerileri reddedildi.

Genel Kurul'da, gündem dışı konuşmalar ve grup başkanvekillerinin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin gündeme ilişkin grup önerilerine geçildi.

İYİ Parti'nin "çocuklarda görülen nadir hastalıklarda ilaçlara erişim"; HDP'nin "HDP'nin kapatılmasına yönelik dava" ve CHP'nin "askeri hastaneler" konularındaki grup önerileri ayrı ayrı ele alındı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada üç partinin de önergelerinin bugün görüşülmesine ilişkin önerisi kabul edilmedi.

Daha sonra, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Partinin grup önerileri kabul edilmedi

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:47 Ukrayna ombudsmanının Türk bayrağı hassasiyeti konferansa damga vurdu
16:50 Beşiktaş taraftarı bu gelişmeye çok sevinecek! Ghezzal aylardır uzak kaldığı sahalara dönüyor
16:44 Beşiktaş taraftarı sevinçten havalara uçacak! Ghezzal'ın dönüş tarihi netleşti
16:36 Selin Ciğerci ile evlat edinen Gökhan Çıra gözdağı verdi: Çocuğumuzla sınamayın, yapabileceklerimi tahmin edemezsiniz
16:24 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemeyeceklerini dile getiren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı partideki görevini bıraktı
16:18 Son Dakika: "Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermiyoruz" diyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı görevinden istifa etti
16:04 Selçuk İnan Galatasaray'ın iki yıldızına gözünü dikti: Olduğu zaman öğrenirsiniz
15:58 Selçuk İnan açık açık isim verdi! İşte Galatasaray'dan istediği yıldız futbolcular
15:49 Serdar Dursun'u düşündüren talip! Avrupa takımının teklifini kabul ederse zorlu bir mücadele verecek
14:54 EPDK Başkanı Yılmaz'dan müjde! Sanayide satılan elektrik fiyatlarında yüzde 12 indirim bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2023 16:59:46. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Genel Kurulunda CHP, HDP ve İYİ Parti'nin grup önerileri kabul edilmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement