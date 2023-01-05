DEAŞ'la bağlantılı 5 kişi ve 2 şirketin, mal varlıkları donduruldu - Son Dakika
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DEAŞ'la bağlantılı 5 kişi ve 2 şirketin, mal varlıkları donduruldu

05.01.2023 19:23

Terör örgütü DEAŞ ile ilişkili oldukları gerekçesiyle 5 kişi ve 2 şirketin mal varlığının dondurulmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe sokuldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasını taşıyan karara göre; 5 kişi ve 2 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına karar verildi.

Kararda şöyle denildi:

"6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 7'nci maddesinin 3'üncü fıkrası uyarınca, aynı kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden, adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırıldı. Bu karara karşı Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz edilebilir."

MAL VARLIKLARI DONDURULAN KİŞİ VE ŞİRKETLER

IŞİD'le bağlantılı oldukları gerekçesiyle mal varlıkları dondurulan kişiler şöyle: "Abdulhameed Salim İbrahim Alismaeel (Abd Al-Hamin Salim İbrahim İsmail Brukhan Al-Khatuni ismiyle de biliniyor), Omar Abdulhameed Alesmail (Umar Abd-Al-Hamid Salim ismiyle de biliniyor), Mohammed Abdulhameed Salim Al-İsmaeel (Muhammad Abd-Al-Hamid Salim ismiyle de biliniyor), Ahmen Abdulhameed Salim Al-İsmaeel (Ahmad Abd-Al-Hamid Salim ismiyle de biliniyor), Luay Jasım Hammadi Al-Gburi (Luay Jasim Hammadi Al-Juburi ve Hajji Luay isimleriyle de biliniyor)."

IŞİD ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle varlıkları dondurulan şirketler şöyle:

"Wadi Alrrafidayn Gıda, Yaş, Sebze, Meyve, Bakliyat, Otomotiv, Tekstil, İthalat, İhracat, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Al Gburi Al Humran Elektrik Malzemeleri, Dayanıklı Tüketim, Mobilya, İthalat, İhracat, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi."

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