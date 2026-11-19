Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'da gerçekleşen 2'nci Türk-Alman Otomotiv Zirvesi'ne katılarak Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, otomotiv sektöründeki iş birliği imkanları ve Avrupa otomotiv sanayisinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından zirveye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

" Berlin'de gerçekleştirilen 2. Türk-Alman Otomotiv Zirvesi'ne katılarak Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, otomotiv sektörümüzdeki iş birliği imkanları ve Avrupa otomotiv sanayisinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye ve Almanya arasında uzun yıllara dayanan güçlü sanayi iş birliğinin, başta otomotiv sektörü olmak üzere yeni alanlarda derinleştirilmesinin önemine dikkat çektik. Türkiye; güçlü üretim altyapısı, nitelikli insan kaynağı, gelişmiş tedarik sanayisi ve Avrupa değer zincirleriyle sahip olduğu derin entegrasyon sayesinde Avrupa otomotiv sanayisinin stratejik ortaklarından biridir. Bu konumumuzu geleceğin anahtar teknolojileri, yeni değer yaratma alanları ve endüstriyel dayanıklılık ekseninde daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

'TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ OTOMOTİV SANAYİSİNİN EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ İHRACAT PAZARI'

Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ticaret hacminin geçen yıl 204 milyar euroya ulaştığını, bunun 54 milyarının otomotiv ticareti olduğunu belirten Bakan Bolat şöyle devam etti:

"Toplam ticaretimizin dörtte birinden fazlasına karşılık gelen bu rakam, sektörümüzün Avrupa ekonomisi açısından taşıdığı stratejik önemi açıkça ortaya koymaktadır. Türkiye'nin, Avrupa Birliği otomotiv sanayisinin en büyük üçüncü ihracat pazarı konumuna yükselmesi de bu güçlü ortaklığın somut göstergelerinden biridir. Zirvede ayrıca, Avrupa'nın sanayi rekabetçiliğini güçlendirmeyi amaçlayan Sanayi Hızlandırma Yasası kapsamında Türkiye'nin 'Made with Europe' yaklaşımıyla düzenlemeye dahil edilmesinin önemini vurguladık. Gerek bu düzenleme gerekse AB'nin hibrit araçlara yönelik başlattığı korunma önlemleri soruşturmasında, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki güçlü üretim ve tedarik entegrasyonunu koruyan, karşılıklı kazanımları gözeten bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini ifade ettik. İnanıyoruz ki Türkiye ve Almanya arasındaki güçlü ekonomik ortaklık, karşılıklı yatırımlar ve sanayi iş birliğiyle daha da ileri taşınacak; ülkemiz, Avrupa otomotiv sanayisinin geleceğinde üstlendiği stratejik rolü güçlendirmeye devam edecektir."