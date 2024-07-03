TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TÜİK hakkında suç duyurusunda bulunacak - Son Dakika
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Politika

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TÜİK hakkında suç duyurusunda bulunacak

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bugün açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler ile 4 yıl önce Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçileri andı. TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerini eleştiren Baş, açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre milyonlarca emekli ve çalışanın maaş zammı alacağına dikkati çekti.

03.07.2024 16:51
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, bugün açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Baş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler ile 4 yıl önce Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden işçileri andı.

TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerini eleştiren Baş, açıklanan 6 aylık enflasyon rakamlarına göre milyonlarca emekli ve çalışanın maaş zammı alacağına dikkati çekti.

Açıklanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını savunan Baş, "Bu rakam küçük açıklandıkça, geriye doğru çekildikçe, bilerek, isteyerek yanlış rakamlar verildikçe milyonlarca insanın bu ay eline geçecek paradan aslında TÜİK çalıyor." dedi.

TÜİK eliyle yapılan haksızlık karşısında asla susmayacaklarını dile getiren Baş, "Burada açık bir suç işleniyor. Bugün partide bir değerlendirme yaptık, TÜİK hakkında derhal suç duyurusunda bulunacağız. Açık bir görevi suiistimal suçu işleniyor. Biz buna karşı susmayacağız. TÜİK yalan söylüyor, söylediği yalan nedeniyle de çocuklar okula aç gitmek zorunda kalıyor. Çocukların süt parasını çalan bir TÜİK'ten söz ediyoruz. Buna sessiz kalmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa taciz iddiasının ardından yaşanan olaylara da değinen Baş, düzensiz göçmenlerle ilgili yaşanan sorunların çözümü için çalışma yapılması gerektiğini aktardı.

ABD ve emperyalizmin, bölgedeki halkları birbirine düşürerek ülkeleri dizayn etmeye ve kendi istediği gibi yönetmeye çalıştığının altını çizen Baş, düzensiz göçmenlerle ilgili sorunların çözümü konusunda ilk olarak Suriye yönetimiyle barış sağlanması ve sonrasında da Geri Kabul Anlaşmasının da sonlandırılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Erkan Baş, Sakarya, Hendek, Sivas, İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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