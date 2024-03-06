Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin: Belediyemizin borcu yok - Son Dakika
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Politika

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin: Belediyemizin borcu yok

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin: Belediyemizin borcu yok

Tomarza Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tomarza Belediye Başkan Adayı Davut Şahin, belediyenin borcu olmadığını söyleyerek, yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında açıklamalarda bulundu.

06.03.2024 14:36  Güncelleme: 16:15
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Tomarza Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tomarza Belediye Başkan Adayı Davut Şahin, belediyenin borcu olmadığını söyleyerek, "Belediyemizin 1 TL'sini israf etmedik" dedi.

Tomarza Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Tomarza Belediye Başkan Adayı Davut Şahin, 5 yıllık görev süresinde yaptığı çalışmalar ve seçilmesi durumunda hayata geçireceği projeler hakkında açıklamalarda bulundu. 5 yıllık görev süresinin dolu dolu geçtiğini kaydeden Şahin, "5 yılımız dolu dolu geçti. Belediye başkanı olmadan önce partimizin ilçe başkanlığını yapıyordum. Dolayısıyla ilçemizin neye ihtiyacı olduğunu, ne eksiği olduğunun farkındaydık. Bu süreçte de çalışmalarımızı da güncellemiş olduk. Bu görevde bize nasip olunca nerede ne yapacağımızı güzel bir planlamayla hayata geçirdik. İlk başladığımız işlerden bir tanesi 2. Etap TOKİ konutları vardı. Özhaseki bakanımızın da desteğini alarak 16 gibi kısa bir sürede 280 konutumuzu tamamladık ve hak sahiplerine teslim ettik. 176 dairelik 3. Etap TOKİ konutlarımız da devam ediyor. 4. Etabında hazırlığını yaptık, önümüzdeki günlerde de başvuruda bulunacağız. Hayırseverimizin desteği ile okulumuzu da yaptırdığımız zaman ilçemizde adeta şehir havasında bir ortam oluşacak. Mezarlıklarımızda atıl durumda gibiydi. Biz oraların hepsini yeniledik ve asfaltlarını da döktük. Doğalgaz çalışmalarımızda sürüyor. Talep gelen mahallelerimizde alt yapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Biz belediye olarak önünü açıp doğal gazı almalarını sağlayacağız. Aynı çalışmaları 54 mahallemizde tamamlayıp o mahallelerimizi de doğal gaza kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.

"Borcumuz yok"

Şahin, "Ufak tefek borcumuz var ama ödenmeyecek bir borcumuz yok. Geçmiş dönemlerde kullanılan bir kredi borcumuz var. Kasamızda paramız yok ama borcumuzda yok. Biz göreve geldiğimiz günden bugüne hiçbir personelimizi çıkarmadık. Şuanda belediye 75 kişiyiz. Mevsimsel işçi alımı yaptık. Bütçemiz istikametinde elimizden geleni yapıyoruz. Bizim bir borcumuz yok. Belediyemizin 1 TL'sini israf etmedik. Parayı yönetmesini biliyoruz. Nereye nasıl hizmet yapacağımızı biliyoruz. Hemşerilerimize hizmet olarak sunduk" dedi.

"Yapacağımız projelerde günü kurtarma projeleri değil, gelecek nesillere aktarılacak projelerdir" diyen Davut Şahin, "Mahallelerimizde köprüler yaptık. Yaylalarımıza kilometrelerce öteden sular getirdim. Bu görev süremiz dolu dolu geçti. Önümüzdeki 5 yılımızda birbirinden değerli, ayağı yere basan hizmetlerimizle devam edecek. 5 yılda 1 milyon metrekare parke çalışması yaptık. 100 kilometre sıcak asfalt yaptık. İlçemizi adeta dönemimizde sıcak asfaltla buluşturduk. İlçemizin en büyük ihtiyaçlarından olan 100. Yıl Cumhuriyet Meydanını da ilçemize kazandırdık. İlçemizi girişten çıkışa kadar ağaçlandırdık. Güzel ve vizyon bir ilçe olma yoluna girdik. Daha iyi olması için gayret ediyoruz. Bundan sonra yapacağımız projelerde günü kurtarma projeleri değil, gelecek nesillere aktarılacak projelerdir" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin: Belediyemizin borcu yok - Son Dakika

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