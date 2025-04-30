TPAO ve MOL Group'tan Tarihi Anlaşma - Son Dakika
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Politika

TPAO ve MOL Group'tan Tarihi Anlaşma

TPAO ve MOL Group\'tan Tarihi Anlaşma

TPAO, MOL Group ile Macaristan'da petrol ve doğal gaz arama imtiyazı anlaşması imzaladı.

30.04.2025 17:04
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Türkiye Petrolleri (TPAO) ile Macaristan ulusal petrol şirketi MOL Group arasında, petrol ve doğal gaz alanlarında arama ve üretim hakkı veren imtiyaz anlaşması imzalandı. TPAO böylece, MOL Group ile birlikte Macaristan'ın iki bölgesinde petrol ve doğal gaz arayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye Petrolleri'nin Avrupa'daki ilk yatırımı diyebileceğimiz bir imzayı atmış olduk. Bu iş birliği güçlenerek devam edecek" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye Petrolleri (TPAO) ile Macaristan ulusal petrol şirketi MOL Group arasında petrol ve doğal gaz alanlarında arama ve üretim hakkı veren bir imtiyaz anlaşması imzalandı. Bakan Bayraktar ve Szijjarto'nun refakat ettiği törende anlaşmaya Türkiye Petrolleri Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu ile MOL Group CEO'su Zsolt Hernadi imza koydu.

"Avrupa'daki elektrik kesintisi enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi"

Bayraktar ve Szijjarto, imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bayraktar, Türkiye Petrolleri'nin Avrupa'daki ilk yatırımı için imzaların atıldığını dile getirerek, "MOL ile Türkiye Petrolleri arasındaki iş birliği Macaristan'da güçlenerek bundan sonra da devam edecek" dedi. İki ülkenin benzer zorlukları olduğunu, dışarıdan enerji ithal ettiğini ifade eden Bayraktar, " Batı Avrupa'daki elektrik kesintisi, bize bir kez daha enerji güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdi" dedi.

Karadeniz mesajı

Bayraktar, bu nedenle iş birliklerini arttırarak devam etmek gerektiğini vurgulayarak Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'nda üretimin ilk fazını tamamladıklarını, yeni keşifler için de çalıştıklarını vurguladı. Bu alanlarda MOL'un ilgisini desteklediklerinin altını çizen Bayraktar, "MOL ve Türkiye Petrolleri belki Karadeniz sahalarında bir ortaklık geliştirebilir" ifadelerini kullandı.

Enerji güvenliği

Türkiye'nin enerji güvenliğini sağlamak için çeşitlendirmeye önem verdiklerini belirten Bayraktar, "Yani kaynaklarımızı ve rotalarımızı farklılaştırıyoruz. Bunun dışında elektrik, petrol ve doğal gaz konusunda çok yoğun bir altyapı yatırımı yapıyoruz. Bir diğer husus da komşularımızla olan enterkonneksiyon kapasitelerimizi arttırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Stratejik ortaklık

Güneydoğu Avrupa'nın arz güvenliğine destek olduklarını belirten Bayraktar, "Bugün imzasını attığımız, MOL ile birlikte ortaya koyduğumuz stratejik ortaklık ile upstream de yani kendi kaynaklarımızı Türkiye'de, Macaristan'da veya diğer ülkelerde geliştirerek bu anlamda ülkelerimizin arz güvenliğine katkı yaparken dışarıya olan bağımlılığımızı da azaltıyoruz" dedi.

"Türkiyesiz olmaz"

Macar Bakan Szijjarto ise enerji arz güvenliği konusunda zor günlerden geçtiklerine işaret ederek Macaristan'ın enerji güvenliğinin Türkiye olmadan söz konusu olamayacağını ifade etti. TürkAkım Projesi'nden günlük 20 milyon metreküp doğal gazın Macaristan'a geldiğini dile getiren Szijjarto, Macaristan'ın Türkiye'nin komşusu olmadığı halde doğal gaz ihraç ettiği ilk ülke olduğunu söyledi. Szijjarto, sözleşme doğrultusunda MOL ve TPAO'nun Macaristan'ın iki bölgesinde ortak arama ve üretim yapacağını belirterek bu anlaşma ile iki şirketin üçüncü ülkelerde de ortak çalışma yürütebileceğini kaydetti.

İki şirket güçlerini birleştirecek

Anlaşma ile Türkiye Petrolleri ve MOL Group, Macaristan'da petrol ve doğal gazda arama ve üretim için güçlerini birleştirecek. TPAO-MOL konsorsiyumu, Güneybatı Macaristan'da bulunan Buzsak ve Tamasi bloklarında ortak faaliyetlerde bulunacak. Anlaşma, Türkiye Petrolleri'nin ilk kez Avrupa kıtasında petrol ve doğal gaz arama noktasında bir operasyon gerçekleştirecek olması nedeniyle de önem taşıyor. - BUDAPEŞTE

Kaynak: İHA

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