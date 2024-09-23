Trump\'dan Seçim Açılaması

Politika

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, ABD'nin Florida eyaletinde verdiği röportajda 5 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimleri kaybetmesi halinde bir daha aday olmayı düşünmediğini belirtti.

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, ABD'de 5 Kasım'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine ilişkin soruları yanıtladı. Florida eyaletinde Sharyl Attkisson'un "Full Measure" programına konuşan 78 yaşındaki Trump, seçilmemesi halinde 4 yıl içinde yeniden olup olmayacağı sorusuna, "Hayır aday olmayı düşünmüyorum. Bence bu kadar olacak. Umarım başarılı oluruz" dedi.

Verdiği 4 yıllık aranın toparlanmasına ve müttefik olarak kime güvenebileceğini bulmasına yardımcı olup olmadığı sorusuna ise Trump, "Bunu aralıksız yapsaydım daha kolay olurdu. Ama faydası her şeyden daha fazla. Ne kadar kötü olduklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Trump, Demokrat ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e karşı seçim yarışını sürdürüyor. Anketler, Harris'in ülke çapında öne geçmeye başladığını, kazananı belirlemede belirleyici olması muhtemel önemli eyaletlerde ise ikiliyi başa baş gösteriyor. - FLORIDA