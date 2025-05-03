Trump'ın 'Papa' Paylaşımı Şaşırttı - Son Dakika
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Politika

Trump'ın 'Papa' Paylaşımı Şaşırttı

Trump\'ın \'Papa\' Paylaşımı Şaşırttı

Trump, yapay zekayla oluşturulan 'Papa' fotoğrafını paylaştı; sosyal medyada büyük ilgi gördü.

03.05.2025 10:08
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ABD Başkanı Donald Trump, yapay zekayla oluşturulan ve kendisini "Papa" olarak gösteren fotoğrafını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump Truth Social hesabından kendisini "Papa" olarak gösteren fotoğrafını paylaştı. Yapay zekayla oluşturulan fotoğrafta Trump, beyaz papa kıyafetiyle görünüyor. Sosyal medyada büyük ilgi toplayan fotoğrafı, Beyaz Saray resmi hesabı da alıntılayarak yeniden paylaştı.

Trump yönetiminde, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance de dahil olmak üzere çok sayıda tanınmış Katolik önemli mevkilerde bulunuyor.

"Papa olmak isterdim"

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta Beyaz Saray'da bir gazetecinin yeni Papa'nın kim olmasını istediğiyle ilgili sorduğu soruya esprili bir dille cevap vererek, "Papa olmak isterdim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu. Bilmiyorum. Bir tercihim yok. Ama şunu söylemeliyim ki New York adında bir yerden çok iyi bir kardinalimiz var, bakalım ne olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Trump ve eşi Melania Trump, 26 Nisan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in cenazesine katılmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

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