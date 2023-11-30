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Türk Tabipleri Birliği'nden Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararı sonrası ilk açıklama: Görevimizin başındayız - Son Dakika

Türk Tabipleri Birliği'nden Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararı sonrası ilk açıklama: Görevimizin başındayız

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın TSK'nın kimyasal silah kullandığına ilişkin iftiraları nedeniyle açılan davaya ilişkin mahkeme kararıyla TBB Merkez Konseyi görevden alındı. Karar sonrası açıklama yapan TBB, ''Türk Tabipleri Birliği için dünden bugüne değişen hiçbir şey yoktur. Merkez Konseyi karar temyizde kesinleşene kadar görevinin başındadır'' ifadelerine yer verdi.

30.11.2023 - 19:42,  Güncelleme: 19:46
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi talebiyle açılan davada karar açıklandı. TTB Merkez Konseyi, mahkeme kararıyla görevden alındı.

TTB'DEN AÇIKLAMA

Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesi kararı sonrası Türk Tabipleri Birliği'nden ilk açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Siyasi iktidar eliyle egemen kılınmak istenen hukuksuzluk rejimi bir meyvesini daha vermiş; Türk Tabipleri Birliği'ni hedef alan davada, bir yıldan bu yana süregelen hukuksuzluklar silsilesi Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması ile sonuçlanmıştır.

Türk Tabipleri Birliği'nden Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararı sonrası ilk açıklama: Görevimizin başındayız

"MERKEZ KONSEYİ GÖREVİNİN BAŞINDADIR"

Altını kalın çizgilerle çiziyoruz: Türk Tabipleri Birliği için dünden bugüne değişen hiçbir şey yoktur. Merkez Konseyi karar temyizde kesinleşene kadar görevinin başındadır. Eşitlik yoksa, özgürlük yoksa, demokrasi yoksa, adalet yoksa, sağlık yoksa; mücadele haktır! Ve mücadele, Türk Tabipleri Birliği'nin adıdır!"

Türk Tabipleri Birliği'nden Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararı sonrası ilk açıklama: Görevimizin başındayız

NE OLMUŞTU?

TTB Başkanı Fincancı hakkında terör örgütü PKK ile bağlantılı bir televizyonda, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatılmış, İstanbul'da gözaltına alınan Fincancı 27 Ekim 2022'de Ankara'da tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, TSK'nın meşru müdafaa kapsamındaki legal faaliyetleri ile terör örgütünün illegal faaliyetlerini bağdaştırma suretiyle "terör örgütü propagandası" yaptığı belirtilen sanık Fincancı'nın 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı ve TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmaları talebiyle bir davaname hazırlayarak, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesine göndermişti.

Türk Tabipleri Birliği, 3. Sayfa, Sağlık, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk Tabipleri Birliği'nden Merkez Konseyi'nin görevden alınması kararı sonrası ilk açıklama: Görevimizin başındayız - Son Dakika
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