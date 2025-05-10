Ukrayna ve Avrupa liderleri, en az 30 gün süreyle ateşkese hazır

Almanya, Fransa, İngiltere ve Polonya liderleri Rusya'ya, Ukrayna'da ateşkes ve müzakere masası çağrısı yapmak için Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına katıldı.

ZELENSKİY VE AVRUPA LİDERLERİ İLE TRUMP ARASINDA ORTAK GÖRÜŞME

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, toplantının ardından yaptığı açıklamada Zelenskiy ve Avrupa liderlerinin ABD Başkanı Donald Trump ile ortak telefon görüşmesi yaptığını kaydetti. Görüşmede Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik koşulların ele alındığını aktardı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha

"UKRAYNA VE TÜM MÜTTEFİKLER EN AZ 30 GÜNLÜK ATEŞKESE HAZIR"

Liderlerin, barış çabalarına odaklandığını aktaran Bakan Sybiha, "Ukrayna ve tüm müttefikler, pazartesi gününden itibaren en az 30 gün boyunca karada, havada ve denizde tam ve koşulsuz ateşkes ilan etmeye hazır. Rusya'nın onayı ve etkin bir takibin sağlanması halinde kalıcı bir ateşkes ve güven artırıcı önlemler, barış müzakerelerinin önünü açabilir" ifadelerini kullandı.