Ulaştırma Bakanı Bitlis\'e Geliyor

Politika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere yarın Bitlis'e geliyor.

Havayolu ile Muş'a gelecek olan Bakan Uraloğlu, buradan da kara yoluyla Bitlis'e geçerek incelemelerde bulunacak. Uraloğlu, ilk olarak Tatvan çevre yolu şantiyesinde incelemelerde bulunup yetkililerden brifing aldıktan sona bir basın açıklaması yapacak.

Daha sonra Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve AK Parti Bitlis İl Başkanlığını ziyaret edecek olan Uraloğlu, akşam saatlerinde ise hava yolu ile Ankara'ya hareket edecek. - BİTLİS