Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu'ndan itiraf: TEM otoyolu kapandı, inkar etmiyoruz! - Son Dakika

Habertürk TV canlı yayınında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kendi sorumluluğundaki yolların İstanbul'daki yoğun kar yağışında kapalı olduğunu itiraf açıkladı.

"VATANDAŞLARIMIZ BÜYÜK SIKINTI YAŞADI"

Bakan açıklamalarında şunları söyledi:

"TEM otoyolu kapandı, inkar etmiyoruz. Tabii orada yolda kalan vatandaşlarımız çok büyük sıkıntı yaşadı. Bizim için de arabasında mahsur kalan araçlar ve vatandaşlarımız çok büyük sıkıntılar yaşadılar. AFAD, Jandarma, Emniyet birlikte topladık. Koordinasyon problemi olmaması gerekir. Bir devlet kültürü ile bu işi yönetiyordunuz. Siz orada kışla mücadele ihalesi yapacaksınız. Önceden 10 bölgeye ayrılıyor, herkesin sorumlulukları yükleniyordu. Siz bir tek ihale yapıp bir kişiye veriyorsunuz. Tuz ihalesiyle ilgili konuşulanlar var. İnşallah bundan sonra yaşanmaz. Bu tür olumsuz hava koşulları her zaman olacaktır. Hazırlıklı olmak lazım, kısa zamanda işleri çözmek lazım. "