Ulaştırma Bakanı: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerini güncelledik - Son Dakika
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Politika

Ulaştırma Bakanı: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerini güncelledik

Ulaştırma Bakanı: Otoyol ve köprü geçiş ücretlerini güncelledik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yönelik, 'Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı.' dedi. Bakan Uraloğlu, kamuda tasarruf ve verimlilik sürecine de değindi ve kurumların bu yaklaşıma uyacaklarını belirtti.

15.05.2024 12:55
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine yönelik, "Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı." dedi.

Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Otoyol ve köprülere yapılan zamlara ilişkin değerlendirmeniz olur mu?" sorusu üzerine Uraloğlu, "Kamuda bir verimlilik ve tasarruf sürecindeyiz. Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı. Bakım işletme giderlerini karşılama noktasında bir düzenleme yapmamız gerekiyordu o düzenlemeyi yapmış olduk." ifadesini kullandı.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, kamuda tasarrufun, herkesin daha dikkatli olmasını gerektiren bir süreç olduğunu vurguladı.

Bakan Uraloğlu, "Zaten dikkat ediyorduk ama bu süreçte kamuyla da entegre olacak şekilde bizim de kurumlarımız, bu tasarruf yaklaşımına elbette daha fazlasıyla uyacak, katkı sağlayacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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