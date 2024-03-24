Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Çankırı\'da ziyaretlerde bulundu

Çankırı'da ziyaretlerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu güzel işlerin yapılmasını talep eden sizler varsınız, bu güzel işlerin yapılmasına destek olan, teşvik eden sizler varsınız, milletimiz var. Bu destekten hiçbir şüphemiz olmadı. Biz de sizlere hizmet etmeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi programa katılmak için Çankırı'yı ziyaret etti. İlk olarak AK Parti tarafından Şabanözü ilçesinde düzenlenen mitinge katılan Bakan Oraloğlu, daha sonra Kurşunlu ilçesini ziyaret etti. AK Parti Kurşunlu ilçe teşkilatı ile bir araya gelen Bakan Uraloğlu, daha sonra Korgun ilçesinde bulunan AK Parti seçim koordinasyon merkezini ziyaret ederek partililer ve vatandaşlarla buluştu. Bakan Uraloğlu'nun bir sonraki durağı Çankırı il merkezi oldu. AK Parti Çankırı İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Uraloğlu, partililerle bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Çankırı'da yapılması planlanan ve gerçekleştirilen projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.
"Bu destekten hiçbir şüphemiz olmadı"
81 ilde de yoğun bir şekilde hizmet üretmeye devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 81 ilimize, yol lazımsa yol, demiryolu lazımsa demir yolu, hava yolundan, limanına kadar, iletişimine kadar her alanda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet ettik, etmeye de devam ediyoruz. Her tarafta yaptığımız güzel işler var. Ama bu güzel işlerin yapılmasını talep eden sizler varsınız, bu güzel işlerin yapılmasına destek olan, teşvik eden sizler varsınız, milletimiz var. Bu destekten hiçbir şüphemiz olmadı. Biz de sizlere hizmet etmeye Allah'ın izniyle devam edeceğiz" dedi.
Çankırı'daki çalışmalarla ilgili konuşan Bakan Oraloğlu, Çankırı çevre yolundaki çalışmaların da kısa sürede bitirileceğini belirterek, "Çankırımızı bölünmüş yollarla, hem bir taraftan Kastamonu'ya, bir taraftan Ankara'ya, öbür taraftan D100 dediğimiz güzergah ile Karadeniz'den bütün doğuya kadar, öbür taraftan İstanbul'dan Ege'sine kadar bağladık. Özellikle Ankara'ya da bölünmüş yol ile bağladık. Çankırılı hemşehrilerimiz 'sadece tek bölünmüş yolla Ankara'ya bağlanmak yetmez, Çubuk-Şabanözü yolunu da bitirmeliyiz' dediler. Bu çalışmaları da Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlattık. İki ayrı bölümde çalışmalar devam ediyor. İnşallah bunları bitireceğiz. Birçok hizmetimiz var. Yine Korgun- Kurşunlu yolu aynı şekilde gerçekten güzel bir yol oldu. Birkaç tane eksik kaldı, onları da tamamlıyoruz. Hemzemin demiryolu geçişi ve Korgun'un çevreyolu var. Kurşunlu'nun doğrudan D100'e bağlanacağı yaklaşık bin 100 metrelik yolu kaldı. Onları da bu yıl bitirmiş olacağız. Kızıcahamam- Çerkeş yolu var. Onu da önümüzdeki süreçte planladık, çalışmalara devam edeceğiz. Karaelmas trenimiz önümüzdeki ay itibari ile turlarına başlıyor. Arz-talebe göre Çankırı'ya ayrı bir sefer yapılmasını da konuştuk. İlerleyen günlerde kararını vereceğiz" diye konuştu.
Çankırı'da yapılması planlanan projenin müjdesini veren Bakan Uraloğlu, "Çankırı için çok önemli olan, yıllardır gündemde olan bir konu var. Onu da huzur istişareler sonucunda ne yapabiliriz diye beraber değerlendirdik. Bayat'a kadar gidecek olan Ovacık grup yolunu inşallah bu sene Karayolları sorumluluğuna alıyoruz. Karayolları sorumluluğuna aldıktan sonra acil olan bakımlarını yapacağız, projelendirilmesini ve proje bittikten sonra da o işin yeni baştan yapılmasını, oradaki iskele şartlara getirilmesi noktasında gerekli çalışmaları başlatmış oluyoruz" şeklinde konuştu. - ÇANKIRI
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Çankırı İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Bayat'a giden Ovacık grup yolunun Karayolları sorumluluğuna bu sene alınacağını belirtti. Uraloğlu, ayrıca Çankırı'nın diğer yolları ve tren seferleri hakkında da bilgi verdi.
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