 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. Bakan Uraloğlu, Malatya'da yapılan yatırım ve hizmetlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Malatya\'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı
31.12.2023 - 19:23,
Abone Ol

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı.

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın Battalgazi ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulunduktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırım ve hizmetler hakkında Bakan Uraloğlu'na bilgi vererek, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu Malatya'mızda ağırlamaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Sayın Bakanımız görev aldığı tüm kademelerde yaptığımız işlerde her zaman yanımızda olmuştur. Göreve geldiğimiz günden beri gerçekleştirdiğimiz hizmet ve yatırımlardan dolayı bizlere her zaman destek vererek, yanımızda olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza ve bakan yardımcılarımıza, hükümetimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Bakan Uraloğlu, Malatya'da gerçekleştirilen yatırım ve hizmetlerin hayırlı olması temennisinde bulundu. Bakan Uraloğlu, "Her kim memleketi için taş üstüne bir taş koyuyorsa Allah razı olsun. Malatya'da olsun, bizler olalım arkamızda her ne eser bırakabilirsek ne mutlu bize. Selahattin Başkanımız güzel hizmetler yapıyor, Allah razı olsun" dedi.

Belediye şeref defterini de imzalayan Bakan Uraloğlu, daha sonra burada düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Selahattin Gürkan, Malatya, Irak, Ulaşım, Terör, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı - Son Dakika


19:41
Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:59
İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43
Fenerbahçe'den Süper Kupa finali açıklaması Fenerbahçe'den Süper Kupa finali açıklaması
18:09
Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27
Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47
Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54
Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33
İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Son Dakika
19:41 Hakkari'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
18:43 Fenerbahçe'den Süper Kupa finali açıklaması
18:09 Antalyaspor, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı
17:27 Selahattin Demirtaş, babasının ölümüyle ilgili mesaj yayınladı
16:47 Arjantin Devlet Başkanı Milei'nin kız arkadaşıyla sahnede öpüşmesi tartışma yarattı
15:54 Özgür Özel, cenazesinde protesto edildiği şehidin ailesini ziyaret etti: Provokasyon yapmak isteyenler baltayı taşa vurdu
15:33 İçki masasında küfürlü şarkı söyleyen fenomen Azad Yılmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
15:12 Aile dizisi Orta Doğu'nun en büyük dijital platformundan kaldırıldı! Nejat İşler'e isyan ettiren küfürlü paylaşım
14:48 Kızıldeniz'de sular ısındı! Husiler yük gemisine saldırdı, ABD Donanması'na ait helikopterler 3 tekneyi yerle bir etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 20:39:44. #1.13#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement